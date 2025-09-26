В Госдуме поспорили о запрете входа с собаками в магазины и кафе

Сообщество ответственных собачников обратилось к депутату Госдумы Нине Останиной с просьбой не принимать закон о запрете посещать с питомцами аптеки, магазины и кафе. Сама Останина заявила «Газете.Ru», что подобные ограничения уже действуют в 60 регионах.

По ее словам, речь идет прежде всего о продуктовых магазинах и предприятиях общепита. Парламентарий предложила владельцам животных выбирать заведения, где разрешен доступ с собаками, добавив, что инициатива направлена на защиту посетителей.