В Госдуме поспорили о запрете входа с собаками в магазины и кафе
Сообщество ответственных собачников обратилось к депутату Госдумы Нине Останиной с просьбой не принимать закон о запрете посещать с питомцами аптеки, магазины и кафе. Сама Останина заявила «Газете.Ru», что подобные ограничения уже действуют в 60 регионах.
По ее словам, речь идет прежде всего о продуктовых магазинах и предприятиях общепита. Парламентарий предложила владельцам животных выбирать заведения, где разрешен доступ с собаками, добавив, что инициатива направлена на защиту посетителей.
Зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в беседе с изданием раскритиковал идею. Он напомнил, что 57% российских семей имеют домашних питомцев, и отметил, что именно кафе и магазины должны решать, пускать ли в свои помещения владельцев собак.
По словам Бурматова, оснований для введения общенационального запрета нет, а вопрос можно оставить на усмотрение самих заведений, передает «Радиоточка НСН».
