Заявления Зеленского о венгерских дронах на Украине назвали абсурдом
Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что венгерские дроны нарушили украинское воздушное пространство, абсурдны, своими словами Зеленский пытается получить больше денег для Киева, сказал НСН Габор Штир.
Венгрия не заинтересована в том, чтобы нагнетать обстановку и провоцировать украинскую армию, все заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Венгрия якобы вела на украинской территории, абсурдны. Об этом НСН заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Венгерские дроны нарушили воздушное пространство Украины, заявил в своем Telegram-канале Зеленский. Предварительно, они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах, подчеркнул украинский лидер. Штир назвал абсурдом заявления Зеленского.
«Заявления Зеленского о том, что Венгрия якобы вела разведку на территории Украины, — это абсурд. Венгрии неинтересно то, что происходит на Украине, она не хочет нагнетать обстановку и провоцировать украинскую армию. В последнее время уже везде появились эти так называемые дроны. С одной стороны, Зеленский ищет новых врагов. Кроме России, на эту роль, с точки зрения Зеленского, подходят Венгрия и Словакия. С другой стороны, в течение последней недели с утра до вечера мы говорим о беспилотниках, о нарушениях воздушного пространства. Некоторые страны пытаются таким образом получить больше денег, делая вид, что они в опасности, а другие государства, помимо этого, пытаются еще и оказывать давление на недружественные страны. Делая подобные заявления, Зеленский хочет поставить Венгрию в неудобное положение. А когда выяснится, что все это неправда, это уже никому не будет интересно», — сказал Штир.
Собеседник НСН добавил, что для Зеленского очень неудобно нынешнее венгерское правительство.
«Конечно, для Зеленского очень неудобно правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Руководство Евросоюза тоже стремится ослабить Орбана за шесть-семь месяцев до выборов. И, полагаю, такие ситуации будут происходить все чаще. Зеленский думает, слыша высказывания президента США Дональда Трампа, что Трамп не будет защищать Орбана, но это не так. Когда речь шла о том, может ли Венгрия покупать российскую нефть, Трамп заявил, что понимает, что географическое расположение Венгрии не позволяет ей легко получить газ или нефть из-за океана», — подытожил он.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия заблокирует вступление Украины в Европейский союз. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Книжный сервис объяснил рост интереса к бумажным изданиям
- Новый ГОСТ по пиву грозит малым пивоварням и запретом фруктовых сидров
- Заявления Зеленского о венгерских дронах на Украине назвали абсурдом
- Средства ПВО сбили два украинских дрона над Брянской и Ростовской областями
- Какие сериалы представят онлайн-кинотеатры в 2026 году
- В России поддержали отдельную регистрацию авиапассажиров с животными
- «Страусиная политика?»: Михаил Барщевский объяснил острые спектакли в своем театре
- Экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокман арестован по делу о взятке
- СМИ: В ЕС назвали ошибочными слова Трампа о возврате Украине всех территорий
- Венгрия отвергла обвинения Зеленского в нарушении украинской границы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru