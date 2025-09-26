Венгрия не заинтересована в том, чтобы нагнетать обстановку и провоцировать украинскую армию, все заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Венгрия якобы вела на украинской территории, абсурдны. Об этом НСН заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

Венгерские дроны нарушили воздушное пространство Украины, заявил в своем Telegram-канале Зеленский. Предварительно, они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах, подчеркнул украинский лидер. Штир назвал абсурдом заявления Зеленского.

«Заявления Зеленского о том, что Венгрия якобы вела разведку на территории Украины, — это абсурд. Венгрии неинтересно то, что происходит на Украине, она не хочет нагнетать обстановку и провоцировать украинскую армию. В последнее время уже везде появились эти так называемые дроны. С одной стороны, Зеленский ищет новых врагов. Кроме России, на эту роль, с точки зрения Зеленского, подходят Венгрия и Словакия. С другой стороны, в течение последней недели с утра до вечера мы говорим о беспилотниках, о нарушениях воздушного пространства. Некоторые страны пытаются таким образом получить больше денег, делая вид, что они в опасности, а другие государства, помимо этого, пытаются еще и оказывать давление на недружественные страны. Делая подобные заявления, Зеленский хочет поставить Венгрию в неудобное положение. А когда выяснится, что все это неправда, это уже никому не будет интересно», — сказал Штир.