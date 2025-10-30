Региональные трассы превращаются в разбитые дороги из-за строительства федеральных шоссе. Обычно все восстанавливают компании, проводившие работы, рассказал научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин в беседе с НСН.



Для восстановления региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Нижегородской области после строительства скоростной трассы М-12 «Восток» (Москва – Казань) требуется 12,8 миллиардов рублей. Свыше 600 километров дорожного полотна были разрушены грузовиками, которые возили строительные материалы для возведения скоростной трассы. Средств на восстановление нет ни в бюджете субъекта, ни в планах ГК «Автодор». Блинкин подчеркнул, что разрушенные участки построят без дополнительных затрат.