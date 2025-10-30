В отрасли назвали тех, кто должен ремонтировать дороги в регионах

Восстановление муниципальных и региональных дорог согласуется между губернаторами и государственным застройщиком, заявил НСН Михаил Блинкин.

Региональные трассы превращаются в разбитые дороги из-за строительства федеральных шоссе. Обычно все восстанавливают компании, проводившие работы, рассказал научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин в беседе с НСН.

Для восстановления региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Нижегородской области после строительства скоростной трассы М-12 «Восток» (Москва – Казань) требуется 12,8 миллиардов рублей. Свыше 600 километров дорожного полотна были разрушены грузовиками, которые возили строительные материалы для возведения скоростной трассы. Средств на восстановление нет ни в бюджете субъекта, ни в планах ГК «Автодор». Блинкин подчеркнул, что разрушенные участки построят без дополнительных затрат.

«У региональных и межмуниципальных трасс очень скромная допустимая осевая нагрузка — около шести тонн на ось. У тяжелых самосвалов она в два раза больше. Таким образом от скромной дорожки останутся рожки да ножки. Но проблема в том, что если нагружать самосвалы меньше положенной нагрузки, то стройки будут идти в два раза медленнее. Обычно такие ситуации решаются на неформальных переговорах между ГК “Автодор” и губернатором. Может быть не денежная компенсация, а материальная: например, помощь в ремонте дорог. Скорее всего, это кончится тем, что будут какие-то компенсационные работы проведены: где разрушили, там восстановили», — отметил он.

Ранее Блинкин в эфире НСН посоветовал депутатам Госдумы не лезть в вопрос укладки асфальта на дорогах.

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ДеньгиРемонтДорога

