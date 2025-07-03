Депутатов Госдумы призвали не лезть в вопрос укладки асфальта на дорогах

Эксперт по градостроительству Михаил Блинкин заявил НСН, что подрядчики укладывают асфальт в плохую погоду только в экстренных случаях.

Депутаты Госдумы не должны лезть в процесс ремонта дорог, этим занимаются профессионалы, а российские технологические нормы соответствуют мировому опыту, заявил НСН профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), эксперт по градостроительству Михаил Блинкин.

В России могут ввести запрет на укладку асфальтобетона в дождливую и снежную погоду. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владимир Плякин. Как подчеркивает парламентарий, по всей стране регулярно фиксируются случаи, когда коммунальщики кладут асфальтовое покрытие прямо на мокрое основание. При этом ремонт дорог должен выполняться исключительно в сухих условиях, в противном случае влага мешает сцеплению слоев, приводя к образованию пара, что вредит структуре покрытия. Блинкин отметил, что в России есть четкий регламент на этот счет.

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«Проблемы технологии укладки асфальта не решают депутаты Госдумы. Это решает технический комитет соответствующий, есть технологии, своды правил по поводу процесса укладки асфальта. Класть асфальт в дождь – не очень хорошо, это правда. Но зачем депутат, который не разбирается и не работает в дорожном хозяйстве, лезет в это? Не надо лезть! В России это все регламентировано, наши технические нормы вполне разумны и соответствуют мировому опыту», - отметил он.

По его словам, подрядчики укладывают асфальт в плохую погоду только в экстренных случаях.

«Ни один подрядчик специально в плохую погоду не будет укладывать асфальт. Бывают форс-мажоры, когда нужно сделать срочный ремонт, тогда приходится работать в плохую погоду. Это абсолютно технологические вещи, в которые не должны лезть депутаты. Ты специалист, ученый в этой области? Вряд ли. Всегда есть инженер и прораб, который всю технологию знает. Нет дураков, которые кладут асфальт в дождь или в снег просто так, это не от хорошей жизни. Люди не могут проехать просто иногда, если ремонт не сделать срочно», - заключил Блинкин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании президиума Госсовета заявил о необходимости повысить эффективность строительства и коммунальных работ, а также оптимизировать расходы регионов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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