«Проблемы технологии укладки асфальта не решают депутаты Госдумы. Это решает технический комитет соответствующий, есть технологии, своды правил по поводу процесса укладки асфальта. Класть асфальт в дождь – не очень хорошо, это правда. Но зачем депутат, который не разбирается и не работает в дорожном хозяйстве, лезет в это? Не надо лезть! В России это все регламентировано, наши технические нормы вполне разумны и соответствуют мировому опыту», - отметил он.

По его словам, подрядчики укладывают асфальт в плохую погоду только в экстренных случаях.

«Ни один подрядчик специально в плохую погоду не будет укладывать асфальт. Бывают форс-мажоры, когда нужно сделать срочный ремонт, тогда приходится работать в плохую погоду. Это абсолютно технологические вещи, в которые не должны лезть депутаты. Ты специалист, ученый в этой области? Вряд ли. Всегда есть инженер и прораб, который всю технологию знает. Нет дураков, которые кладут асфальт в дождь или в снег просто так, это не от хорошей жизни. Люди не могут проехать просто иногда, если ремонт не сделать срочно», - заключил Блинкин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании президиума Госсовета заявил о необходимости повысить эффективность строительства и коммунальных работ, а также оптимизировать расходы регионов, напоминает «Радиоточка НСН».

