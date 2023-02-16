В отношении СМИ из-за фейков о спецоперации составили 16 протоколов

С начала военной операции, которую российские власти проводят на Украине, Роскомнадзор составил 16 протоколов в отношении СМИ и главных редакторов по делу о диксредитации российской армии.

В ведомстве отметили, что дела о фейках о ВС РФ – как административные, так и уголовные - уполномочены составлять должностные лица правоохранительных органов.