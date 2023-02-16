В отношении СМИ из-за фейков о спецоперации составили 16 протоколов
С начала военной операции, которую российские власти проводят на Украине, Роскомнадзор составил 16 протоколов в отношении СМИ и главных редакторов по делу о диксредитации российской армии.
В ведомстве отметили, что дела о фейках о ВС РФ – как административные, так и уголовные - уполномочены составлять должностные лица правоохранительных органов.
Ранее Союз журналистов России (СЖР) заявил, что собирается добиваться отмены уголовной ответственности за фейки и административной ответственности за дискредитацию ВС РФ после завершения военной операции на Украине. Об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев. Он также допустил, что во время проведения спецоперации ограничение свободы прессы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru