В отношении СМИ из-за фейков о спецоперации составили 16 протоколов

С начала военной операции, которую российские власти проводят на Украине, Роскомнадзор составил 16 протоколов в отношении СМИ и главных редакторов по делу о диксредитации российской армии.

В ведомстве отметили, что дела о фейках о ВС РФ – как административные, так и уголовные - уполномочены составлять должностные лица правоохранительных органов.

В отношении «Новой газеты» составили протокол по статье о дискредитации армии РФ

Ранее Союз журналистов России (СЖР) заявил, что собирается добиваться отмены уголовной ответственности за фейки и административной ответственности за дискредитацию ВС РФ после завершения военной операции на Украине. Об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев. Он также допустил, что во время проведения спецоперации ограничение свободы прессы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЖурналистикаСМИ
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