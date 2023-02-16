Союз журналистов обещает добиваться отмены закона о фейках и ответственности за дискредитацию ВС РФ
Союз журналистов России (СЖР) будет настаивать на отмене уголовной ответственности за фейки и административной ответственности за дискредитацию ВС РФ после завершения военной операции на Украине. Об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге, где он выступал с лекцией.
По его мнению, во время проведения спецоперации определенные ограничения могут быть, в том числе это касается свободы печати. Глава СЖР утверждает, что это необходимо для того, «чтобы опять же не навредить», передает ТАСС.
По словам Соловьева, в союз за последнее время поступали запросы от московских и региональных СМИ по поводу обвинений в отношении журналистов из-за их высказываний о СВО. Он сообщил, что штраф отменить удалось в двух случаях, а в еще нескольких этого не получилось.
Сколько журналистов с 24 февраля 2022 года понесли административную и уголовную ответственность по статьям о дискредитации армии, Соловьев не уточнил.
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