Союз журналистов обещает добиваться отмены закона о фейках и ответственности за дискредитацию ВС РФ

По его мнению, во время проведения спецоперации определенные ограничения могут быть, в том числе это касается свободы печати. Глава СЖР утверждает, что это необходимо для того, «чтобы опять же не навредить», передает ТАСС.

По словам Соловьева, в союз за последнее время поступали запросы от московских и региональных СМИ по поводу обвинений в отношении журналистов из-за их высказываний о СВО. Он сообщил, что штраф отменить удалось в двух случаях, а в еще нескольких этого не получилось.

Сколько журналистов с 24 февраля 2022 года понесли административную и уголовную ответственность по статьям о дискредитации армии, Соловьев не уточнил.



