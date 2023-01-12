В отношении «Новой газеты» составили протокол по статье о дискредитации армии РФ
Роскомнадзор составил в отношении АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета» протокол по статье о дискредитации российской армии, сообщает ТАСС.
В Таганском районном суде Москвы уточнили, что заседание по данному протоколу назначено на 18 января. По данной статье статье юридическому лицу грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей.
Ранее Роскомнадзор зафиксировал, что на сайте «Новой газеты» распространялся материал с упоминанием организации из реестра НКО, выполняющих функции иноагента, без надлежащей маркировки. После второго письменного предупреждения московская редакция приостановила выпуск СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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