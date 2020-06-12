В открытом доступе опубликована карта выхода россиян из самоизоляции
Карта выхода из режима самоизоляции, введенной на фоне пандемии коронавируса, опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.
На карте России цветами обозначены периоды снятия мер ограничения, включая нулевой этап. Для этого использованы четыре цвета для обозначения.
В числе регионов нулевого этапа снятия ограничений 11 областей. Здесь действует режим самоизоляции.
Большинство регионов, по данным карты, проходят первый этап отмены ограничений, когда разрешены прогулки и занятия спортом на улице, открыты небольшие магазины и центры услуг.
Восемь субъектов РФ уже перешли в зеленую зону – на втором этапе открывают магазины площадью до 800 кв. м и отдельные образовательные организации, напоминает Газета.ru.
Единственный регион – Сахалинская область - уже вышел на третий этап отмены ограничений. НА острове уже начали работать торговые центры, кафе и рестораны, библиотеки и музеи.
Ранее генеральный директор Русской Фитнес Группы, сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников в беседе с НСН рассказал, что клиентам фитнес-центров не стоит опасаться «посткоронавирусного» повышения цен.
«Не буду говорить, что мы знали о том, что фитнес-клубы откроются именно 23 июня, но понимали, что приблизительно в этих числах это может произойти. Поэтому все меры Роспотребнадзора мы будем выполнять, к визиту наших клиентов мы будем готовы. Что касается стоимости, то мы не планируем повышать цены – относительно тех, что были до закрытия [из-за пандемии COVID-19]. К тому же, сейчас подходящее время для того, чтобы выгодно купить абонементы в фитнес-клуб, потому что мы сделали специальные "антикризисные" предложения», - отметил собеседник НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru