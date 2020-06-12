В открытом доступе опубликована карта выхода россиян из самоизоляции

Восемь субъектов РФ уже перешли в зеленую зону – на втором этапе открывают магазины площадью до 800 кв. м и отдельные образовательные организации, напоминает Газета.ru.

Единственный регион – Сахалинская область - уже вышел на третий этап отмены ограничений. НА острове уже начали работать торговые центры, кафе и рестораны, библиотеки и музеи.

Ранее генеральный директор Русской Фитнес Группы, сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников в беседе с НСН рассказал, что клиентам фитнес-центров не стоит опасаться «посткоронавирусного» повышения цен.

«Не буду говорить, что мы знали о том, что фитнес-клубы откроются именно 23 июня, но понимали, что приблизительно в этих числах это может произойти. Поэтому все меры Роспотребнадзора мы будем выполнять, к визиту наших клиентов мы будем готовы. Что касается стоимости, то мы не планируем повышать цены – относительно тех, что были до закрытия [из-за пандемии COVID-19]. К тому же, сейчас подходящее время для того, чтобы выгодно купить абонементы в фитнес-клуб, потому что мы сделали специальные "антикризисные" предложения», - отметил собеседник НСН.

