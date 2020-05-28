Врач рассказала, как избежать заражения COVID-19 в салонах красоты
Россиянам рассказали, как обезопасить себя от заражения коронавирусной инфекцией в парикмахерских, которые начинают открываться в некоторых регионах России после смягчения ограничений из-за пандемии COVID-19. Как заявила в интервью телеканалу «Звезда» врач высшей категории Лариса Алексеева, пока в парикмахерских стоит делать лишь стрижки и укладки.
«Процедуры, связанные с лицом, не выполняются, поскольку на вас обязательно должна быть защитная маска», - отметила эксперт.
Так, мужчины не смогут попросить специалиста сделать стрижку или уход за бородой и усами, а женщины лишатся возможности получить увлажняющие маски, пилинг или какие-либо инъекции. Врач напомнила, что и клиент, и сотрудник парикмахерской должны строго соблюдать масочный режим, поскольку они находятся в достаточно близком контакте, а угроза заражения коронавирусной инфекцией пока остается, подчеркивают Известия.
К слову, на этой неделе стало известно, что Приморский край приступает к первому этапу снятия ограничений, которые ранее были введены в регионе с целью предотвращения распространения COVID-19. В его рамках «возможно возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, а также и ателье, ремонтных мастерских». Помимо этого, разрешена торговля непродовольственными товарами в торговых залах с отдельным входом, площадь которых не превышает 400 кв. метров.
Также жителям региона разрешены занятия спортом на улице - не более двух человек и на расстоянии не менее пяти метров, пишет RT. Губернатор Приморья Олега Кожемяко сообщил, что частичное снятие ограничений начнётся во всех муниципальных образованиях. Исключение составит Находкинский городской округ.
Между тем, накануне Сергей Собянин объявил о том, что с 1 июня Москву ждут послабления антикоронавирусного режима. Так, в столице откроются все непродовольственные магазины и некоторые предприятия бытовых услуг. Кроме того, с начала лета в мегаполисе в тестовом режиме планируют разрешить прогулки. Для этого будет составлен специальный график для конкретных домов.
Напомним, режим самоизоляции в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции действует в столице с 30 марта.
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