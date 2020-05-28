Врач рассказала, как избежать заражения COVID-19 в салонах красоты

Россиянам рассказали, как обезопасить себя от заражения коронавирусной инфекцией в парикмахерских, которые начинают открываться в некоторых регионах России после смягчения ограничений из-за пандемии COVID-19. Как заявила в интервью телеканалу «Звезда» врач высшей категории Лариса Алексеева, пока в парикмахерских стоит делать лишь стрижки и укладки.

«Процедуры, связанные с лицом, не выполняются, поскольку на вас обязательно должна быть защитная маска», - отметила эксперт.

Так, мужчины не смогут попросить специалиста сделать стрижку или уход за бородой и усами, а женщины лишатся возможности получить увлажняющие маски, пилинг или какие-либо инъекции. Врач напомнила, что и клиент, и сотрудник парикмахерской должны строго соблюдать масочный режим, поскольку они находятся в достаточно близком контакте, а угроза заражения коронавирусной инфекцией пока остается, подчеркивают Известия.