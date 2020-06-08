Без масок и повышения цен. Фитнес-клубы готовы к открытию после карантина
Генеральный директор Русской Фитнес Группы, сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников рассказал НСН, как будет работать индустрия после снятия «коронавирусных» ограничений.
Закрытые из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы возобновят работу в Москве с 23 июня. Об этом в своём личном блоге на официальном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Эта мера станет очередной на пути возвращения мегаполиса к привычному ритму жизни.
Генеральный директор Русской Фитнес Группы, сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников в беседе с НСН рассказал, что клиентам фитнес-центров не стоит опасаться «посткоронавирусного» повышения цен.
«Не буду говорить, что мы знали о том, что фитнес-клубы откроются именно 23 июня, но понимали, что приблизительно в этих числах это может произойти. Поэтому все меры Роспотребнадзора мы будем выполнять, к визиту наших клиентов мы будем готовы. Что касается стоимости, то мы не планируем повышать цены – относительно тех, что были до закрытия [из-за пандемии COVID-19]. К тому же, сейчас подходящее время для того, чтобы выгодно купить абонементы в фитнес-клуб, потому что мы сделали специальные "антикризисные" предложения», - отметил собеседник НСН.
Кроме того, Прянишников напомнил, что ранее Роспотребнадзор опубликовал общие федеральные требования к фитнес-центрам. По его словам, от их клиентов не будут требовать обязательного ношения защитной маски во время тренировки.
«Требования были составлены, в том числе, после консультаций с фитнес-операторами. Поэтому они достаточно разумные и выполнимые. Разумеется, они требуют дополнительных затрат, которые мы сейчас уже несём. Но они выполнимы. Там, среди прочего, отмечается, что клиент может тренироваться без маски. Он может надеть её по своему желанию – если хочет быть в более сохранном состоянии и повысить свою безопасность, но может тренироваться и без маски. Понятно, что это удобнее», - резюмировал эксперт.
Добавим, наряду с фитнес-клубами и бассейнами с 23 июня к обычному формату работы возвращаются детские сады, в том числе, частные, а также учреждения социальной защиты населения. Тогда же будет разрешено вновь пользоваться детскими и тренажёрными площадками и другими составляющими общественной инфраструктуры мегаполиса.
До этого – с 16 июня – откроются библиотеки, музей, выставочные залы и зоопарки. Возобновят работу риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Кроме того, москвичи смогут отдохнуть на летних верандах. А уже с 9 июня в столице отменяется самоизоляция, режим пропусков и графики прогулок. С завтрашнего дня все жители мегаполиса без исключения смогу выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. В Москве возобновят работу парикмахерские, салоны красоты и ветклиники.
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