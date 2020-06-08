Без масок и повышения цен. Фитнес-клубы готовы к открытию после карантина

Закрытые из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы возобновят работу в Москве с 23 июня. Об этом в своём личном блоге на официальном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Эта мера станет очередной на пути возвращения мегаполиса к привычному ритму жизни.

Генеральный директор Русской Фитнес Группы, сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников в беседе с НСН рассказал, что клиентам фитнес-центров не стоит опасаться «посткоронавирусного» повышения цен.

«Не буду говорить, что мы знали о том, что фитнес-клубы откроются именно 23 июня, но понимали, что приблизительно в этих числах это может произойти. Поэтому все меры Роспотребнадзора мы будем выполнять, к визиту наших клиентов мы будем готовы. Что касается стоимости, то мы не планируем повышать цены – относительно тех, что были до закрытия [из-за пандемии COVID-19]. К тому же, сейчас подходящее время для того, чтобы выгодно купить абонементы в фитнес-клуб, потому что мы сделали специальные "антикризисные" предложения», - отметил собеседник НСН.

Кроме того, Прянишников напомнил, что ранее Роспотребнадзор опубликовал общие федеральные требования к фитнес-центрам. По его словам, от их клиентов не будут требовать обязательного ношения защитной маски во время тренировки.

«Требования были составлены, в том числе, после консультаций с фитнес-операторами. Поэтому они достаточно разумные и выполнимые. Разумеется, они требуют дополнительных затрат, которые мы сейчас уже несём. Но они выполнимы. Там, среди прочего, отмечается, что клиент может тренироваться без маски. Он может надеть её по своему желанию – если хочет быть в более сохранном состоянии и повысить свою безопасность, но может тренироваться и без маски. Понятно, что это удобнее», - резюмировал эксперт.