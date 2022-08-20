В отдельных школах приграничных районов Курской области введут дистанционное обучение

В школах, находящихся в 10-ти километровой зоне от границы Курской области с Украиной, с 1 сентября введут дистанционный формат работы школ и детских садов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

В Курской области снова обстреляли Глушковский район

Он также подчеркнул, что большинство образовательных организаций будут работать очно.

«В каждом случае решение принималось с учётом мнения родителей. Что касается торжественных линеек, они пройдут в том же формате, что и учеба», - написал курский губернатор.

В 13 школах и трех филиалах обучение станет дистанционным для 872 школьников: в Беловском, Кореневском, Суджанском и Глушковском районах. Всего в шести приграничных районах находятся 86 школ, обучаются около 12 тысяч детей.

Еще из нескольких школ приграничных районов занятия перенесут в другие здания и организуют подвоз детей.

Детские сады приграничных районов переведут в режим свободного посещения. Приостановит работу Троицкий детсад в Кореневском районе из-за близости к границе. В двух садах Глушковского района будут работать дежурные группы.

«Такой режим работы образовательных организаций в приграничных районах планируем сохранить на время действия «желтого» уровня террористической опасности. Подчеркиваю: введение дистанционного формата — вынужденная необходимость для безопасности детей», - отметил Старовойт.

Ранее стало известно, что украинские силовики обстреляли село Свердликово в Курской области.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:УкраинаГраницаДетские СадыШколыКурская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры