В отдельных школах приграничных районов Курской области введут дистанционное обучение

Он также подчеркнул, что большинство образовательных организаций будут работать очно.

«В каждом случае решение принималось с учётом мнения родителей. Что касается торжественных линеек, они пройдут в том же формате, что и учеба», - написал курский губернатор.

В 13 школах и трех филиалах обучение станет дистанционным для 872 школьников: в Беловском, Кореневском, Суджанском и Глушковском районах. Всего в шести приграничных районах находятся 86 школ, обучаются около 12 тысяч детей.

Еще из нескольких школ приграничных районов занятия перенесут в другие здания и организуют подвоз детей.

Детские сады приграничных районов переведут в режим свободного посещения. Приостановит работу Троицкий детсад в Кореневском районе из-за близости к границе. В двух садах Глушковского района будут работать дежурные группы.

«Такой режим работы образовательных организаций в приграничных районах планируем сохранить на время действия «желтого» уровня террористической опасности. Подчеркиваю: введение дистанционного формата — вынужденная необходимость для безопасности детей», - отметил Старовойт.

Ранее стало известно, что украинские силовики обстреляли село Свердликово в Курской области.

