Село Свердликово в Курской области обстреляли со стороны Украины

Как отметил глава области, населенный пункт в Суджанском районе подвергся обстрелу в пятницу утром. Никто не пострадал, пишет РИА ФАН.

«К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей. Огневая точка противника была подавлена. Спасибо тем, кто защищает наши границы!», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Накануне ВСУ обстреляли приграничные поселки Теткино, Попово-Лежачи в Курской области, напоминает «Свободная пресса». По данным местных властей, жители находились в укрытиях, пострадавших нет.

