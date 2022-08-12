Село Свердликово в Курской области обстреляли со стороны Украины
Украинские силовики обстреляли село Свердликово в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Как отметил глава области, населенный пункт в Суджанском районе подвергся обстрелу в пятницу утром. Никто не пострадал, пишет РИА ФАН.
«К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей. Огневая точка противника была подавлена. Спасибо тем, кто защищает наши границы!», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Накануне ВСУ обстреляли приграничные поселки Теткино, Попово-Лежачи в Курской области, напоминает «Свободная пресса». По данным местных властей, жители находились в укрытиях, пострадавших нет.
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