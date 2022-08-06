В Курской области снова обстреляли Глушковский район

Село Коровяковку и хутор Отрубу в Глушковском районе обстреляли днем в воскресенье, 6 августа. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В курском поселке Теткино произошел новый обстрел

«Сегодня днём противник обстрелял окрестности двух населенных пунктов в Глушковском районе — села Коровяковки и хутора Отруба. Ни один снаряд не достиг цели, пострадавших и разрушений нет. Российские военные ответным огнём подавили точки ВСУ», - сообщил глава региона.

Старовойт поблагодарил военных и призвал сообщать обо всех подозрительных лицах и предметах по телефону «112».

Ранее в субботу губернатор Курской области заявил о пресечении диверсии на курском аэродроме. Жертв и разрушений нет, рассказал он.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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