В Оренбургской области с 8 ноября отменят ограничения нерабочих дней

«С 8 ноября будут сняты ограничения, введенные на период нерабочей недели. Возобновится работа сферы услуг, торговли, общественного питания, культуры, деятельность которых была прекращена на период локдауна», - сказано в официальном сообщении.

Также отменят запрет на доступ несовершеннолетних в торговые центры без сопровождения взрослых, начнут работать фудкорты.

Уточняется, что одновременно сохранятся ограничения на работу ночных клубов и кальянных в вечерние и ночные часы с числом участников больше 30.

Ранее Петербург, Чувашия и Волгоградская область решили вернуться к рабочим дням 8 ноября

