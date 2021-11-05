В Оренбургской области с 8 ноября отменят ограничения нерабочих дней

В Оренбургской области с 8 ноября в обычном режиме начнут работать учреждения сферы торговли, услуг, общепита и культуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Якутия и Башкортостан не собираются продлевать нерабочие дни после 7 ноября

«С 8 ноября будут сняты ограничения, введенные на период нерабочей недели. Возобновится работа сферы услуг, торговли, общественного питания, культуры, деятельность которых была прекращена на период локдауна», - сказано в официальном сообщении.

Также отменят запрет на доступ несовершеннолетних в торговые центры без сопровождения взрослых, начнут работать фудкорты.

Уточняется, что одновременно сохранятся ограничения на работу ночных клубов и кальянных в вечерние и ночные часы с числом участников больше 30.

Ранее Петербург, Чувашия и Волгоградская область решили вернуться к рабочим дням 8 ноября

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПандемияОренбургская Область
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