Петербург, Чувашия и Волгоградская область вернутся к рабочим дням 8 ноября

Власти в Петербурге, Волгоградской области и Чувашии приняли решение возобновить работу в обычном режиме с 8 ноября.

«Меры дополнительного регулирования, предписанные постановлением правительства Санкт-Петербурга №121, сохраняются», - сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

Якутия и Башкортостан не собираются продлевать нерабочие дни после 7 ноября

В Волгоградской области принято аналогичное решение.

«Предприятия, организации и учреждения Волгоградской области приступают к своей плановой деятельности в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона Андрея Бочарова.

На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом Чувашии министр здравоохранения Владимир Степанов заявил о постепенном улучшении эпидемиологической ситуации в регионе. Амбулаторное лечение проходят около 6800 пациентов. Однако, сложившаяся ситуация позволяет выйти из режима нерабочих дней, отмечает ГТРК Чувашии.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции за неделю сразу в 10 регионах России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПандемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры