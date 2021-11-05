Петербург, Чувашия и Волгоградская область вернутся к рабочим дням 8 ноября
Власти в Петербурге, Волгоградской области и Чувашии приняли решение возобновить работу в обычном режиме с 8 ноября.
«Меры дополнительного регулирования, предписанные постановлением правительства Санкт-Петербурга №121, сохраняются», - сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
В Волгоградской области принято аналогичное решение.
«Предприятия, организации и учреждения Волгоградской области приступают к своей плановой деятельности в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона Андрея Бочарова.
На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом Чувашии министр здравоохранения Владимир Степанов заявил о постепенном улучшении эпидемиологической ситуации в регионе. Амбулаторное лечение проходят около 6800 пациентов. Однако, сложившаяся ситуация позволяет выйти из режима нерабочих дней, отмечает ГТРК Чувашии.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции за неделю сразу в 10 регионах России.
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