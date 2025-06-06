«Окончательно загнутся»: В «Опоре России» предсказали скорую смерть гипермаркетов
Формат огромных магазинов уже не является выгодным и популярным, рассказал НСН Владлен Максимов.
Ретейлеры по всему миру закрывают гипермаркеты и переключаются на доставку, заявил вице-президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владлен Максимов в разговоре с НСН.
«Магнит» решил продать свои крупные торговые площади и сосредоточиться на малых. У сети 251 объект, которые составляют только 1,4% от общего числа магазинов компании, их ориентировочная стоимость составляет 100 млрд рублей, утверждает «Коммерсантъ». Эксперт отметил, что продажа гипермаркетов является логичным шагом для бизнеса.
«Формат гипермаркетов сокращается по всему миру: где-то не открывают новые, где-то закрывают старые — это мировой тренд. Мы можем говорить о закате больших магазинов, но история циклична, может быть мы увидим такие объекты на каком-то уже другом уровне. "Магнит" всегда представлялся мне проектом, нацеленным на формат “магазин у дома”. Изначально, я оценивал его именно так, а гипермаркетов у него немного, я ни разу их не видел в Москве, хотя я знаю, что они есть. Я могу предположить, что те ретейлеры, которые были заточены под гипермаркеты изначально, и вкладывали в них деньги и силы, останутся на рынке подольше. А там, где это был побочный формат, сети уйдут от него. Это не навсегда, но в силу разных причин сегодня это уже устарело», — рассказал он.
По словам Максимова, закрытие больших площадей не скажется на доходах в отрасли.
«Топ-менеджеры получают высокие зарплаты, чтобы подсчитывать все расходы и двигаться в другие форматы: покупать региональные сети с меньшими площадями, частично сдвигаться в доставку, еще что-то придумывать. Они не будут сидеть и ждать, пока гипермаркеты окончательно загнутся. Цифры по выручке у крупнейших сетей вполне нормальные, катастрофы там нет», — добавил собеседник НСН.
Ранее эксперт по рынку ретейла Анатолий Карпов рассказал НСН, что «Азбуке вкуса» не грозят изменения после покупки «Магнитом».
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