Ретейлеры по всему миру закрывают гипермаркеты и переключаются на доставку, заявил вице-президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владлен Максимов в разговоре с НСН.

«Магнит» решил продать свои крупные торговые площади и сосредоточиться на малых. У сети 251 объект, которые составляют только 1,4% от общего числа магазинов компании, их ориентировочная стоимость составляет 100 млрд рублей, утверждает «Коммерсантъ». Эксперт отметил, что продажа гипермаркетов является логичным шагом для бизнеса.