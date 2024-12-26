«Разделение бизнесов»: Стало известно о «не очень хороших» показателях гипермаркетов в России
В России формат гипермаркетов становится менее популярным, показатели крупных игроков рынка падают, сказал НСН Андрей Карпов.
Многие крупные иностранные сети гипермаркетов просто меняют систему владения, чтобы не покидать российский рынок, сказал НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
Люксембургская O'KEY Group S.A., которая владеет двумя крупными продовольственными сетями в нашей стране, продаст бизнес гипермаркетов «О`КЕЙ» российскому менеджменту, говорится в сообщении на сайте организации. По итогам в управление российской стороны должны перейти сеть магазинов, товарный знак «О`КЕЙ», логистическая инфраструктура и прочие материальные и нематериальные активы, относящиеся к бизнес-сегменту гипермаркетов. При этом отмечается, что гипермаркеты «О`КЕЙ» останутся работать в обычном режиме и продолжат выполнять ранее взятые на себя обязательства перед поставщиками, сотрудниками, кредиторами и другими заинтересованными сторонами.
«Формат гипермаркетов сейчас развивается хуже, ими нужно заниматься более внимательно с точки зрения того ассортимента, который должен присутствовать. Показатели у «О`КЕЙ» не очень хорошие. Магазины «Да!» в целом чувствуют себя на рынке достаточно неплохо. В последнее время там есть какое-то замедление по росту показателей, но перспективы у него есть. Возможно, это вызвано неким разделением бизнесов», - сказал собеседник НСН.
В октябре ходили слухи о том, что французская Auchan ищет покупателя для своей российской сети гипермаркетов «Ашан». В компании это комментировать не стали, но заверили, что магазины будут работать в России и дальше. По словам Карпова, «Ашан» не смог оперативно перестроиться под меняющиеся реалии в 2014 году, тем самым сдав позиции.
«У «Ашана» показатели начали падать с 2014 года. «Ашан» и METRO в целом, может быть, не успели или не смогли перестроиться после введения специальных экономических мер в 2014 году, когда были введены ограничения на поставку из Европы нескольких групп товаров – мяса, овощей, фруктов, рыбы и молочной продукции. В этих группах был силен тот же самый «Ашан», который предлагал широкую линейку молочной и рыбной продукции. С 2014 года нужно было быстро перестраиваться. Тот же «Ашан» не почувствовал этого момента, и вдруг оказалось, что цены в «Ашане» выше, чем в магазинах около дома. Те форматы быстренько перестроились и стали предлагать продукцию по более доступным ценам, а покупатель проголосовал кошельком. В этот момент «Ашан» получил серьезный отток покупателей, а дальше просто стагнировал. Российский бизнес оказался более оперативен, реагируя на любые изменения соответствующим образом», - отметил Карпов.
Однако он добавил, что «Ашан» остается крупным игроком на российском рынке, который вряд ли покинет.
«Тем не менее, «Ашан» остается достаточно серьезным и крупным игроком на рынке и имеет своего покупателя. Пока серьезно никто не говорит об уходе «Ашан» из России, они просто меняют формат. Все меняют формат. Например, «Леруа Мерлен» стал «Лемана ПРО», но это же одна и та семья владельцев. Они снова показали, что российский рынок для них является выгодным. Максимум, что случится с «Ашаном» - изменения системы владения, могу сделать схему через Дубай. Никто открыто не заявит, что планирует вернуться на чей-то рынок», - заключил эксперт.
Ранее транснациональный производитель косметики и бытовой химии Unilever закрыла сделку по продаже своего бизнеса в России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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