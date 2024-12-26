«Разделение бизнесов»: Стало известно о «не очень хороших» показателях гипермаркетов в России

Однако он добавил, что «Ашан» остается крупным игроком на российском рынке, который вряд ли покинет.

«Тем не менее, «Ашан» остается достаточно серьезным и крупным игроком на рынке и имеет своего покупателя. Пока серьезно никто не говорит об уходе «Ашан» из России, они просто меняют формат. Все меняют формат. Например, «Леруа Мерлен» стал «Лемана ПРО», но это же одна и та семья владельцев. Они снова показали, что российский рынок для них является выгодным. Максимум, что случится с «Ашаном» - изменения системы владения, могу сделать схему через Дубай. Никто открыто не заявит, что планирует вернуться на чей-то рынок», - заключил эксперт.

Ранее транснациональный производитель косметики и бытовой химии Unilever закрыла сделку по продаже своего бизнеса в России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

