«Уже не премиум»: «Азбуке вкуса» не грозят изменения после покупки «Магнитом»
Сеть магазинов «Азбука вкуса» имеет свой устоявшийся формат, и его невыгодно ломать, предположил НСН Анатолий Карпов.
Вряд ли что-то принципиально изменится в сети магазинов «Азбука вкуса» после того, как контрольный пакет акций компании выкупит «Магнит», так как эта сеть существует в достойном виде. Об этом в беседе с НСН рассказал эксперт по рынку ретейла Анатолий Карпов.
«Магнит» выкупит сеть «супермаркетов для богатых» - «Азбуку вкуса». Речь идет о приобретении контрольного пакета акций за 30-35 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на свои источники. Стороны потенциально возможной сделки её ещё не подтверждали. Карпов отметил, что вопреки кажущимся противоречиям, «Азбука вкуса» - не премиум сегмент.
«Во-первых, «Азбука вкуса» - это уже не чистый премиум, они сами себя позиционируют, как средний плюс. Во-вторых, я думаю, что там вряд ли что-то принципиально изменится, потому что там уже достаточно достойный, сбалансированный формат магазинов. Скорее всего, какое-то время изменений не будет. Возможно, даже и менеджмент останется прежним. У «Азбуки Вкуса» на самом деле регулярно менялись собственники. Там же несколько владельцев акций. И «Магнит» вроде не весь пакет выкупили. Вопрос развития и доходности возникает всегда, и если на том этапе собственников может не устраивать норма прибыли, то они ищут альтернативные варианты для вложения», - рассказал он.
Карпов не исключил, что сеть может открыться и в других регионах России.
«Азбука» в целом изучала возможность расширения. Открывать просто по одному магазину в регионах бессмысленно, потому что затраты достаточно большие на ту же самую логистику. Если будет возможность открыть с десяток магазинов, я думаю, что вполне возможно, что в каких-то регионах может появиться «Азбука вкуса». Пока она работает только в трех регионах: Москва, частично Московская область и Санкт-Петербург», - отметил он.
Ранее Мещанский районный суд Москвы принял решение заключить под стражу бывшего совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Совфеде рассказали про новую схему обмана от мошенников
- Брэд Питт сыграет главного героя в экранизации «Всадников» Тима Уинтона
- ЦБ: Закредитованность россиян выросла в трех регионах
- Михаил Галустян развелся с женой
- В Забайкальском крае пропали трое пожарных, тушивших лесной пожар
- Против бизнес-коуча Тлиашиновой завели дело о неуплате налогов
- Более 100 работ Александра Дейнеки представят на выставке в Рязани
- Рэпер Тимати предстанет перед судом
- В Москве произошло ДТП с участием автобусов, пострадал пассажир
- На Кубани чиновника задержали за хищение песка на 500 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru