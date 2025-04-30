Вряд ли что-то принципиально изменится в сети магазинов «Азбука вкуса» после того, как контрольный пакет акций компании выкупит «Магнит», так как эта сеть существует в достойном виде. Об этом в беседе с НСН рассказал эксперт по рынку ретейла Анатолий Карпов.

«Магнит» выкупит сеть «супермаркетов для богатых» - «Азбуку вкуса». Речь идет о приобретении контрольного пакета акций за 30-35 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на свои источники. Стороны потенциально возможной сделки её ещё не подтверждали. Карпов отметил, что вопреки кажущимся противоречиям, «Азбука вкуса» - не премиум сегмент.