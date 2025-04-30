«Уже не премиум»: «Азбуке вкуса» не грозят изменения после покупки «Магнитом»

Сеть магазинов «Азбука вкуса» имеет свой устоявшийся формат, и его невыгодно ломать, предположил НСН Анатолий Карпов.

Вряд ли что-то принципиально изменится в сети магазинов «Азбука вкуса» после того, как контрольный пакет акций компании выкупит «Магнит», так как эта сеть существует в достойном виде. Об этом в беседе с НСН рассказал эксперт по рынку ретейла Анатолий Карпов.

«Магнит» выкупит сеть «супермаркетов для богатых» - «Азбуку вкуса». Речь идет о приобретении контрольного пакета акций за 30-35 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на свои источники. Стороны потенциально возможной сделки её ещё не подтверждали. Карпов отметил, что вопреки кажущимся противоречиям, «Азбука вкуса» - не премиум сегмент.

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«Во-первых, «Азбука вкуса» - это уже не чистый премиум, они сами себя позиционируют, как средний плюс. Во-вторых, я думаю, что там вряд ли что-то принципиально изменится, потому что там уже достаточно достойный, сбалансированный формат магазинов. Скорее всего, какое-то время изменений не будет. Возможно, даже и менеджмент останется прежним. У «Азбуки Вкуса» на самом деле регулярно менялись собственники. Там же несколько владельцев акций. И «Магнит» вроде не весь пакет выкупили. Вопрос развития и доходности возникает всегда, и если на том этапе собственников может не устраивать норма прибыли, то они ищут альтернативные варианты для вложения», - рассказал он.

Карпов не исключил, что сеть может открыться и в других регионах России.

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«Азбука» в целом изучала возможность расширения. Открывать просто по одному магазину в регионах бессмысленно, потому что затраты достаточно большие на ту же самую логистику. Если будет возможность открыть с десяток магазинов, я думаю, что вполне возможно, что в каких-то регионах может появиться «Азбука вкуса». Пока она работает только в трех регионах: Москва, частично Московская область и Санкт-Петербург», - отметил он.

Ранее Мещанский районный суд Москвы принял решение заключить под стражу бывшего совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Ведомости / Андрей Гордеев
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