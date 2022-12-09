«Сокрыть убытки»: Ретейлер допустил намеренный поджог гипермаркета OBI
Нельзя исключать преступный сговор для сокрытия убытков, сказал НСН Дмитрий Потапенко.
Пожар в гипермаркете OBI может свидетельствовать о преступном сговоре, целью которого является сокрытие убытков, заявил ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с НСН.
Пожар в ТЦ «МЕГА Химки» произошел в пятницу, возгорание началось в строительном магазине OBI. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил при сварочных работах. К 8:25 огонь был локализован на площади 7 тысяч квадратных метров. Известно, что в результате пожара погиб один человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Потапенко считает, что российская компания просто не смогла наладить бизнес-процессы.
«Менеджмент долго добивался, чтобы ему иностранная компания на халяву передала имущество, но нужно уметь управлять многомиллиардным комплексом. Это к вопросу, можем ли мы повторить чужие бизнес-процессы. Скорее всего, произошла банальная халатность с неумением обслуживать текущие коммуникации. Я не исключаю преступного сговора, чтобы сокрыть убытки, но об этом должно говорить следствие», - сказал Потапенко.
Собеседник НСН не стал говорить о возможном ущербе, хотя Всероссийский союз страховщиков оценивает его в 20-30 миллиардов рублей.
«Неизвестно, что подразумевается под этими цифрами. Обычно страхуется здание, но там мог быть и незастрахованный товар. Ключевой вопрос – кто компенсирует потери поставщикам? Что касается работников, то часть из них переведут в другие подразделения, но большинство уволится», - резюмировал Потапенко.
Компания OBI GmbH приостановила деятельность в России в марте, спустя месяц немецкое руководство передало бизнес в РФ в доверительное управление. В июле бизнесмен Йозеф Лиокумович в интервью Forbes заявил, что приобрёл российский бизнес сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI за 600 рублей. По его словам, это не значит, что бизнес достался ему за бесценок. Он отметил, что в прошлом году убытки составили 2,5 млрд рублей, и теперь в компанию нужно много вкладывать.
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