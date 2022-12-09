«Сокрыть убытки»: Ретейлер допустил намеренный поджог гипермаркета OBI

Пожар в ТЦ «МЕГА Химки» произошел в пятницу, возгорание началось в строительном магазине OBI. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил при сварочных работах. К 8:25 огонь был локализован на площади 7 тысяч квадратных метров. Известно, что в результате пожара погиб один человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Потапенко считает, что российская компания просто не смогла наладить бизнес-процессы.

«Менеджмент долго добивался, чтобы ему иностранная компания на халяву передала имущество, но нужно уметь управлять многомиллиардным комплексом. Это к вопросу, можем ли мы повторить чужие бизнес-процессы. Скорее всего, произошла банальная халатность с неумением обслуживать текущие коммуникации. Я не исключаю преступного сговора, чтобы сокрыть убытки, но об этом должно говорить следствие», - сказал Потапенко.