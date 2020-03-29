В оперативном штабе Москвы назвали процент заболевших молодых людей

Среди заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве оказалось более 33 процентов молодых людей и более 5 процентов детей. Об этом проинформировали в оперативном штабе столицы по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

Отмечается, что больше всего заболевших оказалось в возрасте от 35 до 64 лет и молодых людей до 34 лет.

«Среди всех заболевших 46% — в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по количеству людей с подтверждённым диагнозом — молодёжь, то есть люди от 18 до 34 лет. Их сейчас около 33,5%», — сказано в официальном сообщении.