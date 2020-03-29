В оперативном штабе Москвы назвали процент заболевших молодых людей

Среди заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве оказалось более 33 процентов молодых людей и более 5 процентов детей. Об этом проинформировали в оперативном штабе столицы по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

Отмечается, что больше всего заболевших оказалось в возрасте от 35 до 64 лет и молодых людей до 34 лет.

«Среди всех заболевших 46% — в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по количеству людей с подтверждённым диагнозом — молодёжь, то есть люди от 18 до 34 лет. Их сейчас около 33,5%», — сказано в официальном сообщении.

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Детей среди заболевших 13 человек, что составляет 5,5 процента от общего числа. Пожилых, в возрасте старше 65 лет, - 15 процентов.

Напомним, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН проанализировал новые рекомендации Роспотребнадзора по защите детей от COVID-19 и указал, чего в них не хватает.

«…отцам неплохо было бы поработать на этой площадке – сделать себя для детей кумиром, непререкаемым авторитетом, а не раздраженным дядей, который приходит поздно вечером, что-то им внушает и идет спать. И сделать это надо в условиях квартиры. Это самое главное, что нужно сделать в борьбе с коронавирусом», - считает Онищенко.

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ФОТО: pixabay.com
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