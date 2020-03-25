Детский омбудсмен призвала отменить двойки на время онлайн учёбы

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала педагогов не ставить школьникам двойки во время дистанционного обучения в связи с эпидемией коронавируса. Она поддержала соответствующие просьбы родителей.

Детский омбудсмен призвала с пониманием отнестись к ситуации, а руководителям учебных заведений проявить большую гибкость и снисходительность. Как подчеркнула Мишонова, всем необходимо привыкнуть к новому формату образовательного процесса.

Она обратила внимание на неоправданное закручивание гаек некоторыми преподавателями, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Так, родители жалуются, что учителя ставят двойки, когда дети по тем или иным причинам не выходят онлайн. Кроме того, тройки влепляют, если школьники после ознакомления с материалом на онлайн-платформе не нажимают кнопку в электронном журнале.

Омбудсмен считает такое недопустимым, Ксения Мишонова подчеркнула, что это не имеет никакого отношения к оценке знаний.

Между тем, родители в Москве также жалуются, что онлайн-платформа для обучения в столице не справляется с резко выросшим объёмом пользователей и постоянно зависает.

