Онищенко: Против коронавируса подействует авторитет отца

«Рекомендации Роспотребнадзора для детей ничем не отличаются от тех, что даются взрослым. У нас не меньше, а, может, даже больше взрослых, которые любят ковыряться пальцами в носу или, еще хлеще, в ротовой полости – пальцами. Так что, рекомендации касаются не только детей, а общей культуры в доме, в семье. Там (в рекомендациях Роспотребнадзора – прим. НСН) нет главного. Главное состоит в том, что нужно за эту неделю максимально восстановить в сознании детей, внуков ту естественную логику жизни, уважение к старшим, прежде всего, к отцу, деду. С мамами такой проблемы, как правило. нет – мамы в любой своей ипостаси додают ребенку необходимое внимание. А отцам неплохо было бы поработать на этой площадке – сделать себя для детей кумиром, непререкаемым авторитетом, а не раздраженным дядей, который приходит поздно вечером, что-то им внушает и идет спать. И сделать это надо в условиях квартиры. Это самое главное, что нужно сделать в борьбе с коронавирусом», - считает Онищенко.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН указал сроки, когда наступит всплеск заболеваемости новым коронавирусом COVID-19. Эксперт предполагает, что это всплекс заболеваемости произойдет примерно через месяц. Он также отметил положительное влияние ограничительных мер, которые введены в стране, чтобы приостановить темпы распространения коронавируса.

«Я думаю, они могут повлиять положительно. Разобщение людей происходит. С психологической точки зрения, вещь, конечно, неприятная. С точки зрения распространения заболевания, разобщение поможет приостановить распространение инфекции. Полностью остановить ее, конечно, не удастся, но притормозить, возможно, удастся», - считает Альштейн.



