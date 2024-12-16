«Возбуждают мозг»: Почему новогодние гирлянды могут стать причиной бессонницы
Сомнолог Павел Кудинов заявил НСН, что наиболее «опасны» синие огоньки, которые влияют на выработку мелатонина.
Новогодние гирлянды могут стать причиной бессонницы, так как мерцающий свет заставляет мозг анализировать информацию, что негативно влияет на расслабление и процесс засыпания, заявил НСН член Российского общества сомнологов Павел Кудинов.
Мигающие огоньки на праздничной елке могут стать причиной бессонницы, заявил ранее эксперт компании Winstons Beds Айзеа Риз. По его словам, такие гирлянды подавляют выработку мелатонина — гормона, который помогает заснуть. Особенно опасны синие огни: они воздействуют на мозг так же, как экраны телефонов или телевизоров, мешая телу расслабиться. Кудинов объяснил, почему гирлянды могут помешать сну.
«Синий спектр, попадая на сетчатку глаза, тормозит выработку мелатонина. У нас мелатонин вырабатывается тогда, когда прекращает падать солнечный свет на сетчатку глаза. Если синий свет светит, он этот процесс тормозит. Поэтому это особенно влияет на людей, у которых есть проблемы со сном. У них засыпание будет замедленно», - подтвердил он.
По его словам, любое мерцание заставляет мозг обрабатывать информацию, хоть она и бесполезная.
«Когда у нас просто лампочка горит – это одно, равномерный свет влияет по-другому на головной мозг. А моргание дает некую бесполезную информацию для мозга, он ее обрабатывает. Поэтому это возбуждает головной мозг, что мешает человеку заснуть. Гирлянды на елках, на окнах лучше выключать, если они моргают. А если статичный свет и не синий, это не так страшно», - подытожил собеседник НСН.
На сегодняшний день в российских магазинах около половины гирлянд являются контрафактной продукцией, заявил ранее председатель электротехнического комитета НОПСМ, директор по связям с госорганами TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин «Радиоточке НСН».
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