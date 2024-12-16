«Возбуждают мозг»: Почему новогодние гирлянды могут стать причиной бессонницы

«Синий спектр, попадая на сетчатку глаза, тормозит выработку мелатонина. У нас мелатонин вырабатывается тогда, когда прекращает падать солнечный свет на сетчатку глаза. Если синий свет светит, он этот процесс тормозит. Поэтому это особенно влияет на людей, у которых есть проблемы со сном. У них засыпание будет замедленно», - подтвердил он.

По его словам, любое мерцание заставляет мозг обрабатывать информацию, хоть она и бесполезная.

«Когда у нас просто лампочка горит – это одно, равномерный свет влияет по-другому на головной мозг. А моргание дает некую бесполезную информацию для мозга, он ее обрабатывает. Поэтому это возбуждает головной мозг, что мешает человеку заснуть. Гирлянды на елках, на окнах лучше выключать, если они моргают. А если статичный свет и не синий, это не так страшно», - подытожил собеседник НСН.

На сегодняшний день в российских магазинах около половины гирлянд являются контрафактной продукцией, заявил ранее председатель электротехнического комитета НОПСМ, директор по связям с госорганами TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин «Радиоточке НСН».

