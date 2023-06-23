В ООН заявили, что с начала конфликта на Украине погибли 9 тысяч гражданских

На заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине она указала, что за это время погибли 9 083 мирных жителя, в том числе 530 детей.

«С момента моего последнего брифинга количество подтвержденных смертей гражданских лиц составило 2 131», - заключила Дикарло.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит военного смысла в ударах Вооружённых сил Украины (ВСУ) по жилым районам и гуманитарным объектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Министр обороны РФ Сергей Шойгу указал, что в ходе спецоперации Россия строго соблюдает нормы гуманитарного права.

Специалисты Amnesty International отмечали, что ВСУ нарушают международные правовые нормы, размещая боевую технику в гражданских объектах и подвергая риску мирных жителей.

