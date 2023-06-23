В ООН заявили, что с начала конфликта на Украине погибли 9 тысяч гражданских
Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года ранения получили 15 779 человек, в том числе 1 086 детей, сообщает ТАСС.
На заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине она указала, что за это время погибли 9 083 мирных жителя, в том числе 530 детей.
«С момента моего последнего брифинга количество подтвержденных смертей гражданских лиц составило 2 131», - заключила Дикарло.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит военного смысла в ударах Вооружённых сил Украины (ВСУ) по жилым районам и гуманитарным объектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Министр обороны РФ Сергей Шойгу указал, что в ходе спецоперации Россия строго соблюдает нормы гуманитарного права.
Специалисты Amnesty International отмечали, что ВСУ нарушают международные правовые нормы, размещая боевую технику в гражданских объектах и подвергая риску мирных жителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru