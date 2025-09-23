Крупные банки в РФ начали без предупреждения обнулять лимиты по кредиткам
Жители России массово жалуются на обнуление лимитов по кредитным картам, сообщают «Известия».
Банки объясняют происходящее попыткой снизить долговую нагрузку клиентов, но, скорее всего, они пытаются избежать увеличения резервов, чтобы не нарушать требования Центробанка. Кредитные карты всё менее выгодны банкам в период высоких ставок на фоне роста финансовой грамотности населения — люди, которые платят пластиком только во время льготного периода, пользуются заемными средствами под 0% годовых.
В ЦБ не видят увеличения жалоб на обнуление лимитов. Банки могут самостоятельно ограничивать риски по кредитным картам, например, из-за роста просрочек по ранее выданным ссудам. Иными словами, для рынка финансово грамотные клиенты, которые не допускают просрочек, становятся просто невыгодными.
Ранее россияне пожаловались на навязывание в банках дополнительных услуг к кредитам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
