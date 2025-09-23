Военкор прокомментировал кадры с пролетом самолета на низкой высоте в Новой Москве
Появившаяся в интернете видеозапись того, как самолет пролетает в Новой Москве над высотными жилыми домами, свидетельствует о возможных попытках пилота минимизировать риски во время отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок.
«Если видео настоящее, то выглядит, конечно, круто», — написал он. Корреспондент указал, что ВСУ, предпринимая попытки атаковать Москву, тщетно пытаются спровоцировать авиакатастрофу, не жалея при этом «ни сил, ни средств».
Кадры пролёта самолета над многоэтажками сняли очевидцы. На видео попал тяжёлый транспортный самолёт Ан-124, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
