Журналистка Оуэнс заявила, что жена Макрона должна сдать тест по определению пола
Журналистка из США Кэндис Оуэнс, ранее заявившая, что супруга лидера Франции Эммануэля Макрона Бриджит родилась мужчиной, сказала Daily Mail, что намерена потребовать от первой леди прохождения теста по определению пола.
Для этого жена Макрона должна обратиться к независимому врачу. Оуэнс указала, что в межгосударственном иске недостаточно будет предоставить уже имеющиеся доказательства, так как американская система правосудия, по ее мнению, не позволяет лидерам «говорить всё, что хочется».
Жена Макрона намерена представить «научные» доказательства, что она женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Магазины начнут блокировать продажу опасных продуктов и фальсификата
- Крупные банки в РФ начали без предупреждения обнулять лимиты по кредиткам
- Военкор прокомментировал кадры с пролетом самолета на низкой высоте в Новой Москве
- Журналистка Оуэнс заявила, что жена Макрона должна сдать тест по определению пола
- СМИ: Германия ожидает тысячу раненых ежедневно при конфликте с Россией
- Мединский отреагировал на запрет показа в Молдавии фильма Гайдая
- СМИ: Американец атаковал лазерной указкой вертолет с Трампом на борту
- Россиянам за оставленные в подъезде коляски и велосипеды может грозить штраф
- СМИ: Россияне берут ипотеки на маленькие квартиры, чтобы продать их дороже и купить жилье побольше
- У Мии Бойки украли бриллиантовые украшения на сумму 7 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru