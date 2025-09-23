Журналистка Оуэнс заявила, что жена Макрона должна сдать тест по определению пола

Журналистка из США Кэндис Оуэнс, ранее заявившая, что супруга лидера Франции Эммануэля Макрона Бриджит родилась мужчиной, сказала Daily Mail, что намерена потребовать от первой леди прохождения теста по определению пола.

СМИ: Макрон подал иск против журналистки из США из-за слов о его жене

Для этого жена Макрона должна обратиться к независимому врачу. Оуэнс указала, что в межгосударственном иске недостаточно будет предоставить уже имеющиеся доказательства, так как американская система правосудия, по ее мнению, не позволяет лидерам «говорить всё, что хочется».

Жена Макрона намерена представить «научные» доказательства, что она женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

