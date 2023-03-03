Бастрыкин: СК возбудил 2608 дел о преступлениях киевского режима

Выступая на коллегии по итогам прошлого года он уточнил, что фигурантами являются, в том числе, «члены военного и политического руководства Украины, националистических объединений и силовых структур».

Бастрыкин отметил, что расследование 138 таких делам окончено, в качестве обвиняемых были привлечены 403 лица, в том числе 188 – очно, ещё 136 обвиняемых были арестованы заочно.

«Среди фигурантов 118 лиц из числа командиров и руководства ВСУ и Минобороны Украины», - добавил глава СК РФ.

Ранее Бастрыкин потребовал расследовать попытки атак ВСУ на объекты гражданской и инженерной инфраструктуры в Московской области, Краснодарском крае и Адыгее, сообщает Ura.ru.

