Бастрыкин: СК возбудил 2608 дел о преступлениях киевского режима

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что с 2014 года ведомством было возбуждено 2608 уголовных дел о преступлениях киевского режима, сообщает РИА Новости.

Бастрыкин: 152 уголовных дела возбуждены из-за дискредитации армии

Выступая на коллегии по итогам прошлого года он уточнил, что фигурантами являются, в том числе, «члены военного и политического руководства Украины, националистических объединений и силовых структур».

Бастрыкин отметил, что расследование 138 таких делам окончено, в качестве обвиняемых были привлечены 403 лица, в том числе 188 – очно, ещё 136 обвиняемых были арестованы заочно.

«Среди фигурантов 118 лиц из числа командиров и руководства ВСУ и Минобороны Украины», - добавил глава СК РФ.

Ранее Бастрыкин потребовал расследовать попытки атак ВСУ на объекты гражданской и инженерной инфраструктуры в Московской области, Краснодарском крае и Адыгее, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаУголовное ДелоАлександр БастрыкинСледственный Комитет Рф
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