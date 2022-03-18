В ООН заявили, что более 3,2 млн человек покинули Украину
Количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 3,2 млн человек, из них почти 185 тысяч пришли на территорию России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабию Манту.
По ее словам, порядка двух миллионов беженцев пришли в Польшу.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.
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