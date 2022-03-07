Украинские беженцы смогут легально жить в Польше от 18 до 36 меясцев

Власти Польши разработали законопроект, который позволит беженцам с Украины жить и работать в Польше от 18 до 36 месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра Польши Матеуша Моравецкого.

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Согласно законопроекту, граждане Украины смогут легально находиться в Польше 18 месяцев, а после этот период может быть продлен до 36 месяцев. Дети смогут продолжить обучение в Польше, отметил Матеуш Моравецкий.

Кроме того, польские семьи, которые приняли в свои дома беженцев, будут получать около $9 в течение двух месяцев.

По информации главы МВД Польши Мариуша Каминьского, сейчас в Польшу из Украины с 24 февраля прибыло 1 млн 85 тысяч человек.

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ФОТО: flickr.com
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