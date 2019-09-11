В ОНК назвали последствия содержания заключенных в заброшенной башне «Бутырки»
Ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников в эфире НСН рассказал об итогах проверки в СИЗО «Бутырка» и «Матросская тишина», а также о последствиях нарушений содержания заключенных.
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка». Ранее она считалась неэксплуатируемой. Об этом агентству ТАСС сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников. Уточняется, что на территории СИЗО есть четыре старинные башни, в одну из которых был заключен Емельян Пугачев. В ОНК Москвы поступила информация, что также вторая из них используется по прямому назначению и там содержатся двое подозреваемых. Подобные камеры также были обнаружены в СИЗО «Матросская тишина».
Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников в беседе с НСН рассказал подробнее об условиях, в которых содержались заключенные в неэксплуатируемой башне СИЗО «Бутырка».
«В СИЗО “Бутырка” во время проверки одной из исторических башен, так называемого тюремного замка, который был построен еще в XVIII веке, мы обнаружили двоих заключенных, подозреваемых граждан, которые держались в СИЗО. Мы обратили внимание, что условия содержания там не выдерживают никаких санитарных норм. В частности, не соблюдается метраж: количество метров на человека должно быть не менее четырех, а там совсем крохотная камера. Учитывая, что там санитарный узел не отгорожен, люди вынуждены друг у друга на виду справлять нужду. На второй этаж, где содержались граждане, подниматься опасно, потому что там старинная винтовая лестница чугунная и очень узкая. Если заключенные из хозотряда разносят пищу с кастрюлями какими-то, непонятно, как они туда могут подняться. Можно легко упасть и шею себе сломать. Мы дали рекомендацию закрыть эту башню. Несколько лет ранее не использовалась это помещение», - рассказал он.
Мельников также рассказал об аналогичном инциденте в СИЗО «Матросская тишина». Он отметил, что в камерах для заключенных, расположенных на этой территории, условия содержания еще хуже. В частности, существует угроза здоровью граждан, которые отбывают наказание.
«Подобное помещение есть также и в СИЗО “Матросская тишина”, которая на наш взгляд не соответствует санитарным нормам. Это полуподвальные помещения, где содержатся заключенные. Там на стенах и потолке грибок, плесень, душно, сыро. При этом в непосредственной близости находится блок туберкулезной больницы “Матросской тишины”. В каждой камере такой содержатся от 6 до 12 человек. Всего в этом корпусе порядка десяти камер, то есть несколько десятков человек содержатся вот в таких, мягко говоря, непрезентабельных и опасных условиях для здоровья граждан. Мы рекомендовали закрыть также и этот блок», - сообщил эксперт.
Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии сообщил, что на данный момент представители ОНК ожидают реакции со стороны московского УФСИН. Мельников уточнил, что в случае, если меры не будут приняты, последует обращение уже в надзорные органы.
«Мы дали рекомендации по закрытию соответствующих помещений. Это неэксплуатируемое было помещение. Нам должным образом пояснений не дали. Но мы надеемся, что все же в ближайшее время будет соответствующая реакция и к нам прислушаются. Не сомневаюсь, что руководство московского УФСИН примет меры в связи с выявленными нами нарушениями. Если нет, то тогда мы будем обращаться в надзорные органы, в частности, в прокуратуру, будем обращаться к уполномоченным по правам человека в случае необходимости. В ближайшее время, естественно, запросим информацию лично у УФСИН, какие были приняты меры. Если нам скажут, что было принято решение оставить в том же виде, то сразу будем обращаться», - заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что в СИЗО-1 по Санкт-Петербургу («Кресты-2»/«Колпино») имеется несколько «пресс-хат», в которых так называемые «активисты» по указанию администрации жестоко пытают и избивают заключенных. лава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте, председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин в беседе с НСН рассказал, как появляются такие «пресс-хаты».
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