В ОНК назвали последствия содержания заключенных в заброшенной башне «Бутырки»

Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников в беседе с НСН рассказал подробнее об условиях, в которых содержались заключенные в неэксплуатируемой башне СИЗО «Бутырка».

«В СИЗО “Бутырка” во время проверки одной из исторических башен, так называемого тюремного замка, который был построен еще в XVIII веке, мы обнаружили двоих заключенных, подозреваемых граждан, которые держались в СИЗО. Мы обратили внимание, что условия содержания там не выдерживают никаких санитарных норм. В частности, не соблюдается метраж: количество метров на человека должно быть не менее четырех, а там совсем крохотная камера. Учитывая, что там санитарный узел не отгорожен, люди вынуждены друг у друга на виду справлять нужду. На второй этаж, где содержались граждане, подниматься опасно, потому что там старинная винтовая лестница чугунная и очень узкая. Если заключенные из хозотряда разносят пищу с кастрюлями какими-то, непонятно, как они туда могут подняться. Можно легко упасть и шею себе сломать. Мы дали рекомендацию закрыть эту башню. Несколько лет ранее не использовалась это помещение», - рассказал он.

Мельников также рассказал об аналогичном инциденте в СИЗО «Матросская тишина». Он отметил, что в камерах для заключенных, расположенных на этой территории, условия содержания еще хуже. В частности, существует угроза здоровью граждан, которые отбывают наказание.

«Подобное помещение есть также и в СИЗО “Матросская тишина”, которая на наш взгляд не соответствует санитарным нормам. Это полуподвальные помещения, где содержатся заключенные. Там на стенах и потолке грибок, плесень, душно, сыро. При этом в непосредственной близости находится блок туберкулезной больницы “Матросской тишины”. В каждой камере такой содержатся от 6 до 12 человек. Всего в этом корпусе порядка десяти камер, то есть несколько десятков человек содержатся вот в таких, мягко говоря, непрезентабельных и опасных условиях для здоровья граждан. Мы рекомендовали закрыть также и этот блок», - сообщил эксперт.

Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии сообщил, что на данный момент представители ОНК ожидают реакции со стороны московского УФСИН. Мельников уточнил, что в случае, если меры не будут приняты, последует обращение уже в надзорные органы.

«Мы дали рекомендации по закрытию соответствующих помещений. Это неэксплуатируемое было помещение. Нам должным образом пояснений не дали. Но мы надеемся, что все же в ближайшее время будет соответствующая реакция и к нам прислушаются. Не сомневаюсь, что руководство московского УФСИН примет меры в связи с выявленными нами нарушениями. Если нет, то тогда мы будем обращаться в надзорные органы, в частности, в прокуратуру, будем обращаться к уполномоченным по правам человека в случае необходимости. В ближайшее время, естественно, запросим информацию лично у УФСИН, какие были приняты меры. Если нам скажут, что было принято решение оставить в том же виде, то сразу будем обращаться», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что в СИЗО-1 по Санкт-Петербургу («Кресты-2»/«Колпино») имеется несколько «пресс-хат», в которых так называемые «активисты» по указанию администрации жестоко пытают и избивают заключенных. лава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте, председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин в беседе с НСН рассказал, как появляются такие «пресс-хаты».

