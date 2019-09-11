В УФСИН рассказали, почему в заброшенной башне «Бутырки» содержались заключенные
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии нашли заключенных в одной из заброшенных башен столичного СИЗО «Бутырка». Как пишет ТАСС, об этом сообщил ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.
В УФСИН России по Москве НСН прокомментировали ситуацию, сообщив, что размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах, расположенных в башне следственного изолятора, в первую очередь обусловлено тем, что в настоящее время число содержащихся в следственном изоляторе граждан превышает фактический лимит наполнения учреждения.
«Кроме того, следует подчеркнуть, что данная мера была временной и связана с тем, что в здании, построенном в 1771 году, постоянно проводятся ремонтные работы, требующие поэтапного освобождения действующих камер для проведения в них ремонта», - заявили НСН в УФСИН России по Москве.
Напомним, на территории СИЗО есть четыре старинные башни. В одной из них, в которую был заключен Емельян Пугачев, сейчас располагается музей. Три другие закрыты несколько лет назад. Однако в ОНК Москвы поступила информация, что одна из башен используется по прямому назначению и там содержатся двое подозреваемых. отмечает Газета.ру.
Кстати, в декабре глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов предложил преобразовать московский следственный изолятор «Бутырка» в центр досуга — по образцу бывшей тюрьмы на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Теперь там на месте казематов работают ярмарки и кафе, открыта историческая часть — каждый посетитель может побывать в любой камере.
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