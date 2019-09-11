В УФСИН рассказали, почему в заброшенной башне «Бутырки» содержались заключенные

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии нашли заключенных в одной из заброшенных башен столичного СИЗО «Бутырка». Как пишет ТАСС, об этом сообщил ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

В УФСИН России по Москве НСН прокомментировали ситуацию, сообщив, что размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах, расположенных в башне следственного изолятора, в первую очередь обусловлено тем, что в настоящее время число содержащихся в следственном изоляторе граждан превышает фактический лимит наполнения учреждения.