В Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводка
17 мая 202413:36
Режим ЧС федерального уровня ввели в Омской области из-за паводков, сообщили в МЧС России.
Отмечается, что соответствующие меры направлены на оперативное проведение аварийно-восстановительных работ и минимизацию последствий затопления.
Ранее сообщалось о начале паводка на реке Иртыш в селе Большой Карагай Тюменской области. Отмечалось, что под угрозой подтопления находятся 66 домов.
При этом 11 мая сообщалось, что за прошедшие сутки от паводковой воды в Оренбургской области освободились 19 жилых домов и 32 приусадебных участка, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru