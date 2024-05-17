В Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводка

Режим ЧС федерального уровня ввели в Омской области из-за паводков, сообщили в МЧС России.

СМИ: В селе Тюменской области прорвало дамбу

Отмечается, что соответствующие меры направлены на оперативное проведение аварийно-восстановительных работ и минимизацию последствий затопления.

Ранее сообщалось о начале паводка на реке Иртыш в селе Большой Карагай Тюменской области. Отмечалось, что под угрозой подтопления находятся 66 домов.

При этом 11 мая сообщалось, что за прошедшие сутки от паводковой воды в Оренбургской области освободились 19 жилых домов и 32 приусадебных участка, отмечает RT.

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ФОТО: ТАСС / МЧС
ТЕГИ:ЗатоплениеОмская ОбластьПаводокМЧС РФ

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