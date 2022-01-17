«В омикрон с головой»: Инфекционист рассказал о пользе купаний для иммунитета

«Потому что люди находятся на улице и больше, чем в новогодние праздники, контактов уже точно не будет. В момент купания выделяется огромное количество различных медиаторов, в том числе стимулирующих гормональные выбросы и иммунитет. Если человек к этому подготовлен морально и физически, и у него нет хронических заболеваний, то стрессовый фактор от контакта с ледяной водой, которая запускает адаптационные способности, наоборот стимулирует иммунитет, а не снижает его», - подчеркнул инфекционист.

По его словам, риск заразиться «омикроном» в помещении выше, чем в открытом пространстве.

«Им заражаются почти все, кто находился в помещении закрытого типа, где не было вентиляции и проветривания. На улице вирус передается гораздо меньше. При этом вакцинированные тоже могут принять участие в купаниях. Если прошло три дня после вакцинации, то окунаться можно», - заключил Тимаков.