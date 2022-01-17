«В омикрон с головой»: Инфекционист рассказал о пользе купаний для иммунитета
Инфекционист Евгений Тимаков разрешил россиянам купаться в проруби на третий день после вакцинации.
Врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что купаться в проруби можно даже несмотря на распространение «омикрона», так как, по его мнению, больше, чем в новогодние праздники, люди не заразятся.
Ранее замуправляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) призвал православных россиян молиться в период крещенских купаний, а «не превращать их в вакханалию с обильным распитием алкоголя». Тимаков уверил, что распространение «омикрона» не влияет на этот процесс.
«Потому что люди находятся на улице и больше, чем в новогодние праздники, контактов уже точно не будет. В момент купания выделяется огромное количество различных медиаторов, в том числе стимулирующих гормональные выбросы и иммунитет. Если человек к этому подготовлен морально и физически, и у него нет хронических заболеваний, то стрессовый фактор от контакта с ледяной водой, которая запускает адаптационные способности, наоборот стимулирует иммунитет, а не снижает его», - подчеркнул инфекционист.
По его словам, риск заразиться «омикроном» в помещении выше, чем в открытом пространстве.
«Им заражаются почти все, кто находился в помещении закрытого типа, где не было вентиляции и проветривания. На улице вирус передается гораздо меньше. При этом вакцинированные тоже могут принять участие в купаниях. Если прошло три дня после вакцинации, то окунаться можно», - заключил Тимаков.
Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал властям ускорить темпы вакцинации населения, а россиянам - соблюдать меры предосторожности, подчеркнув, что введение QR-кодов и ковид-сертификатов - удобно, но бесполезно.
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