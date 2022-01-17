«В омикрон с головой»: Инфекционист рассказал о пользе купаний для иммунитета

Инфекционист Евгений Тимаков разрешил россиянам купаться в проруби на третий день после вакцинации. 


Врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что купаться в проруби можно даже несмотря на распространение «омикрона», так как, по его мнению, больше, чем в новогодние праздники, люди не заразятся.

Ранее замуправляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) призвал православных россиян молиться в период крещенских купаний, а «не превращать их в вакханалию с обильным распитием алкоголя». Тимаков уверил, что распространение «омикрона» не влияет на этот процесс.

В РПЦ призвали не купаться в проруби в Крещение

«Потому что люди находятся на улице и больше, чем в новогодние праздники, контактов уже точно не будет. В момент купания выделяется огромное количество различных медиаторов, в том числе стимулирующих гормональные выбросы и иммунитет. Если человек к этому подготовлен морально и физически, и у него нет хронических заболеваний, то стрессовый фактор от контакта с ледяной водой, которая запускает адаптационные способности, наоборот стимулирует иммунитет, а не снижает его», - подчеркнул инфекционист.

По его словам, риск заразиться «омикроном» в помещении выше, чем в открытом пространстве.

«Им заражаются почти все, кто находился в помещении закрытого типа, где не было вентиляции и проветривания. На улице вирус передается гораздо меньше. При этом вакцинированные тоже могут принять участие в купаниях. Если прошло три дня после вакцинации, то окунаться можно», - заключил Тимаков.

В РПЦ посоветовали молиться на Старый Новый год

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал властям ускорить темпы вакцинации населения, а россиянам - соблюдать меры предосторожности, подчеркнув, что введение QR-кодов и ковид-сертификатов - удобно, но бесполезно.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости /Виталий Аньков
ТЕГИ:ПравославиеКрещениеИнфекцияКоронавирусОмикрон-штамм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры