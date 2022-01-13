В РПЦ посоветовали молиться на Старый Новый год
Священнослужитель Отец Никон рекомендовал россиянам «не злоупотреблять бытом и застольем» во время праздников.
Священнослужитель Русской православной церкви, клирик Московской епархии Никон Белавенец (Отец Никон) в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» разрешил православным праздновать Старый новый год в России.
В ночь с 13 на 14 января, по юлианскому календарю, отмечается Старый Новый год. При этом РПЦ не проводит богослужений, приуроченных к этому празднику. Белавенец напомнил, что 14 января Церковь празднует день памяти святителя Василия Великого и праздник обрезания Господня.
«Вообще церковный Новый год начинается с сентября, в соответствии с Григорианским календарем, но и гражданский Новый год по юлианскому календарю никто не отменял. И не будем забывать, что 1 января ввел Петр Первый, а Церковь на Руси существовала гораздо раньше. Просто в Церкви важнее церковные события. Например, праздник обрезания Господня подчеркивает, что плоть Иисуса Христа, действительно, была человеческой, что это был богочеловек, а не призрак», - рассказал он.
При этом священнослужитель разрешил православным россиянам праздновать старый Новый год.
«Отмечать, конечно же, можно, но вопрос «Как?». Прежде всего, следует праздновать богослужением. Застолье – это сопутствующее, а не центральное явление. У нас все немного уходит в сторону быта. Но не вижу ничего страшного, что елки стоят», - заключил Отец Никон.
Ранее протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Рождество - это один из главных праздников в России.
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