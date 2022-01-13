В РПЦ посоветовали молиться на Старый Новый год

Священнослужитель Русской православной церкви, клирик Московской епархии Никон Белавенец (Отец Никон) в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» разрешил православным праздновать Старый новый год в России.

В ночь с 13 на 14 января, по юлианскому календарю, отмечается Старый Новый год. При этом РПЦ не проводит богослужений, приуроченных к этому празднику. Белавенец напомнил, что 14 января Церковь празднует день памяти святителя Василия Великого и праздник обрезания Господня.

«Вообще церковный Новый год начинается с сентября, в соответствии с Григорианским календарем, но и гражданский Новый год по юлианскому календарю никто не отменял. И не будем забывать, что 1 января ввел Петр Первый, а Церковь на Руси существовала гораздо раньше. Просто в Церкви важнее церковные события. Например, праздник обрезания Господня подчеркивает, что плоть Иисуса Христа, действительно, была человеческой, что это был богочеловек, а не призрак», - рассказал он.