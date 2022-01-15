В РПЦ призвали не купаться в проруби в Крещение

В Русской православной церкви (РПЦ) с осторожностью отнеслись к обряду омовения в крещенской проруби в этом году. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион рекомендовал не участвовать в крещенских купаниях на фоне неблагополучной эпидемической ситуации.

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«Когда меня спрашивают, надо ли погружаться, стоит ли, я призываю к максимальной осторожности, потому что, во-первых, любые массовые скопления людей - они сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать», - сказал представитель РПЦ в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Митрополит напомнил, что «вирус никуда от нас не ушел» и что врачи предупреждают о вспышке «омикрона» в феврале.

19 января православные христиане отметят праздник Крещения Господня. Купание в проруби является наиболее популярной традицией торжеств.

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ФОТО: Владимир Астапкович//РИА Новости
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