В офисе Зеленского осудили украинцев за ненависть к россиянам

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в своём Telegram-канале заявил, что ненависть некоторых украинцев ко всем россиянам является «слабостью и глупостью».

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По его словам, вместо того, чтобы «ненавидеть и отгораживаться», нужно «умело считать и рассчитывать, провоцировать, вовлекать и создавать».

«Ваша слабость - это тысячи потерянных... белорусов и россиян, от рядовых бойцов до специалистов и миллионеров. Это десятки и сотни тысяч колеблющихся, которые могли бы стать на нашу сторону - хотя бы внутренним несогласием», - написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Washington Post заявил, что самым значимым ограничением для граждан России станут закрытые хотя бы на один год границы.

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Фото: president.gov.ua
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