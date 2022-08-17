В офисе Зеленского осудили украинцев за ненависть к россиянам

По его словам, вместо того, чтобы «ненавидеть и отгораживаться», нужно «умело считать и рассчитывать, провоцировать, вовлекать и создавать».

«Ваша слабость - это тысячи потерянных... белорусов и россиян, от рядовых бойцов до специалистов и миллионеров. Это десятки и сотни тысяч колеблющихся, которые могли бы стать на нашу сторону - хотя бы внутренним несогласием», - написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Washington Post заявил, что самым значимым ограничением для граждан России станут закрытые хотя бы на один год границы.

