В офисе Зеленского осудили украинцев за ненависть к россиянам
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в своём Telegram-канале заявил, что ненависть некоторых украинцев ко всем россиянам является «слабостью и глупостью».
По его словам, вместо того, чтобы «ненавидеть и отгораживаться», нужно «умело считать и рассчитывать, провоцировать, вовлекать и создавать».
«Ваша слабость - это тысячи потерянных... белорусов и россиян, от рядовых бойцов до специалистов и миллионеров. Это десятки и сотни тысяч колеблющихся, которые могли бы стать на нашу сторону - хотя бы внутренним несогласием», - написал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Washington Post заявил, что самым значимым ограничением для граждан России станут закрытые хотя бы на один год границы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+33 106 / сут.
Умерли
383 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+22 680 / сут.
- СМИ: президент и главный тренер московского «Торпедо» покинули команду
- СМИ: Зеленский желает сместить Залужного с поста главнокомандующего ВСУ
- СМИ: масочный режим вернули семь регионов России
- Путин призвал не поднимать цены на спиртное
- В офисе Зеленского осудили украинцев за ненависть к россиянам
- Гинеколог назвал самое опасное время для беременных
- В Минобороны РФ заявили, что украинские военнослужащие бегут из своих подразделений
- В Краснодаре стартует новый этап проекта «Юные актеры – детям Донбасса»
- Диетолог назвала продукты, которые нельзя хранить в холодильнике
- В Минобороны РФ заявили о ликвидации резервистов и техники ВСУ под Херсоном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru