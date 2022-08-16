Зеленский призвал на год закрыть границы для россиян

По его мнению, все россияне, как поддерживающие, так и критикующие спецоперацию, а также их дети, должны уехать на родину. Он отметил, что это очень понятные санкции, которые позволят «повлиять на президента России Владимира Путина».

«Когда население РФ будет оказывать давление на решения Путина, тогда будут и результаты... Речь не о деньгах, не о газе или трубах... Просто закройте границы на год и вы увидите результат», - подчеркнул Зеленский.

Ранее украинский президент призвал страны Запада закрыть въезд для россиян, пишут «Известия». По его словам, граждане РФ должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».