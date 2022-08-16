Зеленский призвал на год закрыть границы для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Washington Post заявил, что самым значимым ограничением для граждан России станут закрытые хотя бы на один год границы.

Шольц: Европе не стоит ограничивать выдачу виз для россиян-оппозиционеров

По его мнению, все россияне, как поддерживающие, так и критикующие спецоперацию, а также их дети, должны уехать на родину. Он отметил, что это очень понятные санкции, которые позволят «повлиять на президента России Владимира Путина».

«Когда население РФ будет оказывать давление на решения Путина, тогда будут и результаты... Речь не о деньгах, не о газе или трубах... Просто закройте границы на год и вы увидите результат», - подчеркнул Зеленский.

Ранее украинский президент призвал страны Запада закрыть въезд для россиян, пишут «Известия». По его словам, граждане РФ должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияРоссиянеРоссияГраницаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры