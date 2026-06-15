Кусков объяснил, почему операторы не успевают предупредить россиян о ЧС
Сегодня мобильные операторы полностью готовы вовремя информировать россиян о ЧС, здесь больше вопросов к органам государственной власти, сказал НСН Денис Кусков.
Задержка предупреждений россиян о ЧС происходит из-за плохого взаимодействия между мобильными операторами и органами государственной власти, необходимо пересмотреть весь регламент их совместной работы. Об этом НСН заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Жители российских регионов всё чаще жалуются, что узнают о чрезвычайных ситуациях постфактум — СМС с предупреждениями приходят поздно или вообще не доходят. Об этом сообщило издание «Известия». Параллельно на сайте проекта «Российская общественная инициатива» завершился сбор подписей за внедрение на федеральном уровне более эффективной системы оповещения при ЧС — Cell Broadcast. Кусков заявил, что виной всему слабое взаимодействие между органами государственной власти и мобильными операторами.
«К сожалению, информирование граждан о различных чрезвычайных ситуациях, блокировках интернета, метеоусловиях происходят очень не вовремя и неполноценно. Наверное, есть какой-то дисконнект между органами государственной власти, которые имеют право принимать подобные решения по различным ограничениям, и операторами связи, которые предоставляют эту информацию. В среднем полтора часа составляет разница между появлением информации, например, о начале прилета БПЛА и информированием граждан, было проведено более ста замеров у различных операторов. Из-за этого может получиться очень неприятная ситуация», — сказал Кусков.
Собеседник НСН добавил, что нет никаких гарантий того, что о ЧС будут проинформированы все абоненты региона.
«Гарантии полного информирования населения никакой нет. Весь регламент работы должен быть пересмотрен, необходимо определить более точный и правильный порядок. Программа, которая позволяет рассылать соответствующие SMS-уведомления, давно используется операторами в своих нуждах, то есть операторы полностью к этому готовы. Здесь больше вопросов к органам государственной власти — надо наладить принцип взаимодействия с операторами связи, потому что технически все нормально работает», — подытожил он.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести СМС-уведомление россиян о магнитных бурях, сообщила «Радиоточка НСН».
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