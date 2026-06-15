Задержка предупреждений россиян о ЧС происходит из-за плохого взаимодействия между мобильными операторами и органами государственной власти, необходимо пересмотреть весь регламент их совместной работы. Об этом НСН заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Жители российских регионов всё чаще жалуются, что узнают о чрезвычайных ситуациях постфактум — СМС с предупреждениями приходят поздно или вообще не доходят. Об этом сообщило издание «Известия». Параллельно на сайте проекта «Российская общественная инициатива» завершился сбор подписей за внедрение на федеральном уровне более эффективной системы оповещения при ЧС — Cell Broadcast. Кусков заявил, что виной всему слабое взаимодействие между органами государственной власти и мобильными операторами.