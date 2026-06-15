Клуб «Каролина Харрикейнз» стал обладателем Кубка Стэнли

Решающим стал шестой матч, завершившися со счётом 3:0 в пользу «Харрикейнз». Серию до четырёх побед клуб из Северной Каролины выиграл со счётом 4:2. Это второй Кубок Стэнли в истории команды - первый «Каролина» забрала ровно 20 лет назад.

В составе «Харрикейнз» обладателями Кубка Стэнли стали трое россиян. Это защитник Александр Никишин и вратарь Пётр Кочетков , а также нападающий Андрей Свечников, на счету которого 11 очков в плей-офф.

Ранее ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» в финальной серии плей-офф КХЛ и стал обладателем Кубка Гагарина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

