Клуб «Каролина Харрикейнз» стал обладателем Кубка Стэнли
Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» выиграл финальную серию против команды «Вегас Голден Найтс» и стал обладателем Кубка Стэнли сезона 2025/2026. Об этом сообщает RT.
Решающим стал шестой матч, завершившися со счётом 3:0 в пользу «Харрикейнз». Серию до четырёх побед клуб из Северной Каролины выиграл со счётом 4:2. Это второй Кубок Стэнли в истории команды - первый «Каролина» забрала ровно 20 лет назад.
В составе «Харрикейнз» обладателями Кубка Стэнли стали трое россиян. Это защитник Александр Никишин и вратарь Пётр Кочетков , а также нападающий Андрей Свечников, на счету которого 11 очков в плей-офф.
Ранее ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» в финальной серии плей-офф КХЛ и стал обладателем Кубка Гагарина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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