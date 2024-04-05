«Аморально и недопустимо»: Депутат Бурматов об избиении лошади наездницей
Тем, кто не может сдерживать агрессию в сторону животных, стоит попробовать поднять руку на трактор, если не жалко кулака, заявил НСН Владимир Бурматов.
Людей, которые не умеют контролировать себя и бьют животных, нельзя подпускать к ним. Об этом в интервью НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
Федерация конного спорта России (ФКСР) дисквалифицировала на два года всадницу Ксению Костыгову за жестокое обращение с лошадью. Спортсменка на эмоциях избила коня Лорда Кельвина по морде на соревнованиях в Ярославле, видео опубликовал телеграм-канал "Радиоточка НСН". Зрители турнира написали петицию, попросив наказать участницу и будущего тренера по конкуру Костыгову. Она не в первый раз бьет лошадь, ранее за соответствующее нарушение ее отстраняли на год. По словам Бурматова, подобное решение федерации обосновано.
«Это все равно что на соревнованиях по шахматам кто-то своего оппонента ударит шахматной доской по голове. Или на чемпионате по боксу кто-то своему сопернику ухо откусит. Когда спортсмен ведет себя неспортивно, что является нарушением спортивной этики, конечно, будет принято решение о дисквалификации. Если в этом случае оно было принято, значит, оно было взвешенным и обоснованным», - сказал он.
Как пояснил собеседник НСН, тех, кто не умеет контролировать себя, не стоит вообще подпускать к животным.
«У меня собаки, которых я забирал из приюта. Это жертвы жестокого обращения с животными, одна собака – инвалид. Я прекрасно понимаю, что ни в коем случае нельзя применять к животному физическое воздействие. Избивают ли свою собаку профессиональные кинологи? Никогда, это аморально, а с профессиональной точки зрения недопустимо. Профессиональные заводчики лошадей никогда не избивают. Лошади – умнейшие животные, понимают не то что слово, взгляд, настроение человека чувствуют. Мы в ответе за тех, кого приручили. Если у тебя характер, темперамент другой, не хватает терпения, выдержки, такта, ума, опыта – не взаимодействуй с животными. Иди, общайся с трактором, можешь пнуть его по колесу, стукнуть кулаком по кузову, если кулака не жалко. Трактор – это твое, а к животному не подходи», - пояснил депутат.
Бурматов также добавил, что есть множество методов воздействия на животное, которые позволяют воспитывать его без применения физической силы.
«Нормальный кинолог, если животное набедокурит, даже говорить ничего не будет, просто подойдет, посмотрит и животные считывают позу, взгляд. Иногда и голос не надо повышать, но можно и повысить – все понятно будет. Но это система, воспитание, этому надо учиться», - заключил он.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете использования животных в цирках. Инициаторами выступили депутаты Алексей Нечаев и Владислав Даванков. По их мнению, необходимо внести изменения в федеральный закон об ответственном обращении с животными, поскольку ученые неоднократно называли цирковых животных не «объектами животного мира», передает «Радиоточка НСН».
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