«Аморально и недопустимо»: Депутат Бурматов об избиении лошади наездницей

Федерация конного спорта России (ФКСР) дисквалифицировала на два года всадницу Ксению Костыгову за жестокое обращение с лошадью. Спортсменка на эмоциях избила коня Лорда Кельвина по морде на соревнованиях в Ярославле, видео опубликовал телеграм-канал "Радиоточка НСН". Зрители турнира написали петицию, попросив наказать участницу и будущего тренера по конкуру Костыгову. Она не в первый раз бьет лошадь, ранее за соответствующее нарушение ее отстраняли на год. По словам Бурматова, подобное решение федерации обосновано.

«Это все равно что на соревнованиях по шахматам кто-то своего оппонента ударит шахматной доской по голове. Или на чемпионате по боксу кто-то своему сопернику ухо откусит. Когда спортсмен ведет себя неспортивно, что является нарушением спортивной этики, конечно, будет принято решение о дисквалификации. Если в этом случае оно было принято, значит, оно было взвешенным и обоснованным», - сказал он.

Как пояснил собеседник НСН, тех, кто не умеет контролировать себя, не стоит вообще подпускать к животным.

«У меня собаки, которых я забирал из приюта. Это жертвы жестокого обращения с животными, одна собака – инвалид. Я прекрасно понимаю, что ни в коем случае нельзя применять к животному физическое воздействие. Избивают ли свою собаку профессиональные кинологи? Никогда, это аморально, а с профессиональной точки зрения недопустимо. Профессиональные заводчики лошадей никогда не избивают. Лошади – умнейшие животные, понимают не то что слово, взгляд, настроение человека чувствуют. Мы в ответе за тех, кого приручили. Если у тебя характер, темперамент другой, не хватает терпения, выдержки, такта, ума, опыта – не взаимодействуй с животными. Иди, общайся с трактором, можешь пнуть его по колесу, стукнуть кулаком по кузову, если кулака не жалко. Трактор – это твое, а к животному не подходи», - пояснил депутат.