Депутат Бурматов счел безответственной идею отправлять бездомных собак на СВО
Предложение екатеринбургского депутата Артура Зиганшина отправлять бездомных собак в зону спецоперации на Украине является необдуманным и безответственным. Об этом заявил первый зампред комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с «Газетой.Ru».
Он отметил, что в зоне СВО служат собаки, которые прошли «огромную кинологическую школу». Бурматов призвал Зиганшина «съездить и посмотреть» на то, как проходит обучение служебных собак.
Кроме того, депутат подчеркнул, что региональные депутаты должны не предлагать идеи, которые могут «навредить», а реализовывать собственные полномочия для борьбы с проблемой бездомных животных. По словам Бурматова, свердловский депутат фактически признал, что «плохо работает», поэтому ему нужно начать с себя и взять собаку из приюта.
Ранее Артур Зиганшин предложил отправлять бездомных собак на специальную военную операцию. Он указал, что во время Великой Отечественной войны 70 тысяч животных участвовали в боевых действиях на фронте, передает «Радиоточка НСН».
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