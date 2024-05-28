Депутат Бурматов счел безответственной идею отправлять бездомных собак на СВО

Он отметил, что в зоне СВО служат собаки, которые прошли «огромную кинологическую школу». Бурматов призвал Зиганшина «съездить и посмотреть» на то, как проходит обучение служебных собак.

Кроме того, депутат подчеркнул, что региональные депутаты должны не предлагать идеи, которые могут «навредить», а реализовывать собственные полномочия для борьбы с проблемой бездомных животных. По словам Бурматова, свердловский депутат фактически признал, что «плохо работает», поэтому ему нужно начать с себя и взять собаку из приюта.

Ранее Артур Зиганшин предложил отправлять бездомных собак на специальную военную операцию. Он указал, что во время Великой Отечественной войны 70 тысяч животных участвовали в боевых действиях на фронте, передает «Радиоточка НСН».

