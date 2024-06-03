«Поощрение и наказание»: Как решить проблемы животных в приютах
Сейчас в приютах можно выбрать себе животное абсолютно любой породы, рассказал НСН депутат Владимир Бурматов.
Очень важно не только поощрять проекты, которые помогают пристроить животных, но и усиливать наказание для людей, выбрасывающих питомцев на улицу. Таким мнением в беседе с НСН поделился первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
В Вологодской области создали приложение «Хочу домой 35» с каталогом бездомных животных. В нем собрана информация о собаках и кошках, которые находятся в приютах или под опекой волонтеров. Приложение синхронизировано с сайтом по поиску бездомных животных, которое разработано зоозащитниками из Череповца. Директор некоммерческой организации «Быть человеком» Анна Новожилова рассказала, что через приложение можно выбрать район или город, вид животного, пол, характер, окрас и возраст.
Бурматов считает, что подобные инициативы очень важны. Однако работа должна вестись по нескольким направлениям.
«Число бездомных животных снизится тогда, когда люди перестанут их выбрасывать на улицу. А то, что делают коллеги – это суперинициатива. Я сам у себя в Челябинской области нечто подобное реализую через социальные сети. Важно, чтобы процессы шли параллельно. Мы сейчас дали возможность штрафовать на 30 тысяч рублей тех, что избавился от своих питомцев. А тех, кто, наоборот, берет животных из приюта – поощрять. И всячески это пропагандировать. Я сам взял из приюта собаку-инвалида. Она у меня живет уже лет шесть. И с тех пор я каждый год примерно по сто животных пристраиваю через свои соцсети», - рассказал депутат.
Бурматов отметил, что сейчас организациям, которые помогают находить новый дом брошенным животным, оказывается всяческая поддержка.
«Мы сейчас дали возможность признавать социально-ориентированными те некоммерческие организации, которые занимаются помощью животным, в том числе бездомным. Это помогает этим организациям получать льготы, преференции», - подчеркнул он.
При этом людям, которые хотят завести себе пушистого друга, Бурматов посоветовал брать питомцев из приюта, так как это намного удобнее.
«Но я вам достоверно могу сказать, что сегодня из приюта можно взять животное любой породы, возраста и пола. Есть приюты шпицов, алабаев. И главное, что через приют вы можете пообщаться с этим животным, узнать, подходите ли вы друг другу характерами, поухаживать за ним, погулять. У приютов есть масса плюсов, а самое главное – что это бесплатно. Можно взять породистую, а можно дворнягу, как я, это тоже здорово», - заверил он.
Ранее стало известно, что россиянам запретят заводить кошек и собак без карточек и уникальных номеров. О проведении работы в этом направлении представители российского правительства отчитались перед депутатами Госдумы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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