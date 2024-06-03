«Поощрение и наказание»: Как решить проблемы животных в приютах

В Вологодской области создали приложение «Хочу домой 35» с каталогом бездомных животных. В нем собрана информация о собаках и кошках, которые находятся в приютах или под опекой волонтеров. Приложение синхронизировано с сайтом по поиску бездомных животных, которое разработано зоозащитниками из Череповца. Директор некоммерческой организации «Быть человеком» Анна Новожилова рассказала, что через приложение можно выбрать район или город, вид животного, пол, характер, окрас и возраст.

Бурматов считает, что подобные инициативы очень важны. Однако работа должна вестись по нескольким направлениям.

«Число бездомных животных снизится тогда, когда люди перестанут их выбрасывать на улицу. А то, что делают коллеги – это суперинициатива. Я сам у себя в Челябинской области нечто подобное реализую через социальные сети. Важно, чтобы процессы шли параллельно. Мы сейчас дали возможность штрафовать на 30 тысяч рублей тех, что избавился от своих питомцев. А тех, кто, наоборот, берет животных из приюта – поощрять. И всячески это пропагандировать. Я сам взял из приюта собаку-инвалида. Она у меня живет уже лет шесть. И с тех пор я каждый год примерно по сто животных пристраиваю через свои соцсети», - рассказал депутат.

Бурматов отметил, что сейчас организациям, которые помогают находить новый дом брошенным животным, оказывается всяческая поддержка.