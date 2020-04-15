В Новосибирской области введут контроль за древесиной для жителей
Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Заксобрания Новосибирской области одобрил законопроект по введению контроля за выделяемой жителям древесиной. Как отмечает пресс-служба Заксобрания региона, особо поддержали поправки в закон №130-03 «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Новосибирской области» спикер Андрей Шимкив и местная прокуратура.
Так старший помощник прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами региональной власти Елена Зерняева, которая внесла законопроект в областное Заксобрание, отметила, что сегодня в регионе мерой поддержки воспользовались порядка 2,5 тыс жителей. Андрей Шимкив убежден, что не менее 70-80% древесины, в том числе и дрова, которые отпускаются жителям сел по льготной ставке, перепродаются на «черном» рынке. Но при слаженной работе властей и прокуратуры, удалось найти законный механизм, который позволит осуществить необходимый контроль. Надзорные функции после принятия законопроекта будут возложены на региональное министерство природных ресурсов и экологии - предположительно с июня 2020 года.
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Отметим, что согласно Лесному кодексу РФ, гражданам разрешено заготавливать древесину для собственных нужд. Статьей 2 Закона 130-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Новосибирской области» определена однократная норма в 100 кубическихм деловой древесины в том числе, для строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства. Для ремонта индивидуального дома и квартир в двухквартирных домах норма составляет до 30 кубических метров в расчете на 10 лет на один объект. При этом, существует запрет на передачу древесины другим лицам - часть 4.1 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации.
Ранее НСН сообщала, что комитет Заксобрания по аграрной политике природным ресурсам и земельным отношениям Новосибирской области принял решение обратится к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву о возвращении аграрным предприятиям погектарной поддержки. По мнению парламентариев, из-за сложившейся непростой социально-экономической ситуации стабильность агропромышленного комплекса важна как никогда.
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