В Новосибирской области введут контроль за древесиной для жителей

Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Заксобрания Новосибирской области одобрил законопроект по введению контроля за выделяемой жителям древесиной. Как отмечает пресс-служба Заксобрания региона, особо поддержали поправки в закон №130-03 «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Новосибирской области» спикер Андрей Шимкив и местная прокуратура.

Так старший помощник прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами региональной власти Елена Зерняева, которая внесла законопроект в областное Заксобрание, отметила, что сегодня в регионе мерой поддержки воспользовались порядка 2,5 тыс жителей. Андрей Шимкив убежден, что не менее 70-80% древесины, в том числе и дрова, которые отпускаются жителям сел по льготной ставке, перепродаются на «черном» рынке. Но при слаженной работе властей и прокуратуры, удалось найти законный механизм, который позволит осуществить необходимый контроль. Надзорные функции после принятия законопроекта будут возложены на региональное министерство природных ресурсов и экологии - предположительно с июня 2020 года.