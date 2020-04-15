В Новосибирской области изменят порядок лишения компаний статуса регионального оператора по обращению с ТКО

«Когда в других регионах России региональные правительства лишают регоператор его статуса, вторая сторона подает в суд, и начинается безвластие на два-три месяца: непонятно, кто мусор собирает, непонятно, кто вывозит», - пояснил необходимость изменений Козловский.

Он также отметил, что к действующему на территории Новосибирской области региональному оператору - «Экология-Новосибирск» - существует немало претензий со стороны перевозчиков ТКО. Так последние уже предъявили в суд в отношении регоператора финансовые претензии по итогам 2019 года.

«Более того, региональный оператор опять плохо рассчитывается уже в 2020 году. Думаю, что пункт, который мы сейчас вносим в законодательство, немножко «взбодрит» нашего регоператора и заставит задуматься», - уточнил парламентарий.

Также в ходе заседания комитета был согласован проект изменений в государственную программу Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области». Дмитрий Козловский отметил, что из-за сокращения финансирования программы на 375 млн рублей, регион вынужден уменьшить количество полигонов для складирования мусора, которые предполагалось возвести.

Ранее НСН сообщала, что комитет Заксобрания по аграрной политике природным ресурсам и земельным отношениям Новосибирской области принял решение обратится к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву о возвращении аграрным предприятиям погектарной поддержки. По мнению парламентариев, из-за сложившейся непростой социально-экономической ситуации стабильность агропромышленного комплекса важна как никогда.

