Заксобрание Новосибирской области попросит правительство поддержать аграриев

Комитет Заксобрания по аграрной политике природным ресурсам и земельным отношениям Новосибирской области принял решение обратится к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву о возвращении аграрным предприятиям погектарной поддержки. По мнению парламентариев, из-за сложившейся непростой социально-экономической ситуации стабильность агропромышленного комплекса важна как никогда.

Как утверждают депутаты западных районов Новосибирской области, в предыдущие годы господдержка АПК позволила аграриям увеличить посевные площади и поголовье скота, стабилизировать финансовую и экономическую ситуацию предприятий, а также создать дополнительные рабочие места. Сегодня же все эти достижения могут быть потеряны. Так, постановлением Правительства РФ от 30.11.2019 г. № 1573, субсидия на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ будет предоставляться только сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Критерии малого предпринимательства - численность работников до 100 человек и годовая выручка от реализации продукции не более 800 млн. рублей. Однако, в Купинском районе под эти критерии не подпадают три сельхозпредприятия, а в Чановском два – ООО «Красносельское» и ООО «Советская Родина», на долю которых приходится более 20 процентов посевных площадей и 42% молочного поголовья района.



«Получается, по сути, поддержку получат те, кто, в большинстве своем, сезонными работами занимается, не держит скот, не содержит деревню, - обратил внимание депутатов на заседании комитета председатель регионального парламента Андрей Шимкив. - На сегодня у нас есть даже решение сессии районных Советов Чановского, Купинского районов, некоторые другие районы также просят обратиться в министерство и поднять эту норму со ста человек, по крайней мере, до “среднего” бизнеса. То есть, двухсот или двухсот пятидесяти человек. Мы готовы вынести обращение к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву на ближайшую сессию Законодательного Собрания».

По словам министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, выделяемые из областного бюджета бюджета — 280 рублей на гектар.

«Это компенсирующая мера. Нам дали сумму бюджетных обязательств, а мы делим на эти гектары - с учетом коэффициента, без учета коэффициента, но сумма стабильная. Ее мы не имеем никаких прав и полномочий перераспределить на другие направления», - министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

В свою очередь, председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Заксобрания Новосибирской области Олег Подойма уточнил, что условия получения погектарной поддержки не способствуют развитию в регионе животноводства. «Произойдёт перераспределение средств с тех хозяйств, которые занимаются не только растениеводством, но и животноводством. Они, возможно, будут лишены этой господдержки, в то время, как Правительство и Законодательное Собрание делают все, чтобы у нас развивалось животноводство, эти предприятия выпадают из этой господдержки. Поэтому мы и обращаемся с просьбой расширить границу поддержки предприятий до 250 человек», - отметил он.

Таким образом, было принято решение вынести обращение к министру сельского хозяйства РФ Д. Патрушеву на сессию Законодательного Собрания, которую планируют провести 30 апреля.

Резюмируя, председатель Заксобрания Андрей Шимкив подчеркнул, что на сельхозпродукцию, производимую в регионе, есть стабильный повышенный спрос, а потому следует оказать АПК поддержку. «Начинается посевная и сегодня «каждый штык важен», - напомнил Андрей Шимкив слова Президента России. – А каждый вложенный сегодня рубль - обернется не только продовольственным достатком, но социально-экономической стабильностью в районах. Поэтому очень важно, что правительством региона принято оперативное решение о возобновлении рабочего графика на предприятиях аграрного комплекса».







