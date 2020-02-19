В Новосибирской области предложили свои изменения в Конституцию
23 января 2020 года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, о поправках в Конституцию. Среди предложений – запрет для чиновников на иностранное гражданство, ограничение числа президентских сроков, расширение полномочий парламента и другие.
Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимков отметил, что «интерес к изменениям в основной закон государства значителен» и в Новосибирском регионе. На встрече с главами муниципальных образований, руководителями предприятий и ветеранов района он услышал ряд инициатив, которые люди хотят видеть в новой редакции Конституции.
«Перечень конкретных изменений может быть шире, чем планировалось изначально. С 1993 года, когда всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации, прошло много времени, изменилась ситуация в стране и мире, в обществе назрел запрос на перемены. Наша с вами задача – поддержать Президента, поддержать те коррективы, которые будут сформулированы, на пользу нашей огромной страны», - отметил Шимков.
Так главный врач Сузунского района Владимир Утенков предложил закрепить принцип трудоустройства специалистов после получения ими высшего образования. Такую необходимость он объяснил кадровым голодом в медицинской сфере, особенно на селе. Председатель районного Совета ветеранов Пётр Горченков особо отметил взаимосвязь размера зарплаты и прожиточного митнимума, а также пенсионного обеспечения работающих россиян.
В свою очередь депутат Совета депутатов района Иван Соколов рассказал, каким он видит муниципальное управление в системе государственной власти. Глава Бобровки Сергей Фарафонов предложил обязать согласно основному закону страны всех граждан России участвовать в выборах.
Напомним, что предлагаемые поправки в конституцию РФ будут вынесены на всенародное голосование. Ранее СМИ сообщали, что оно может состояться
Ранее член рабочей группа по изменениям в Конституции РФ, депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил закрепить в основном законе страны норму о недопущении вмешательства во внутренние дела России извне, а также тему защиты общечеловеческих ценностей.
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