В Новосибирской области предложили свои изменения в Конституцию

«Перечень конкретных изменений может быть шире, чем планировалось изначально. С 1993 года, когда всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации, прошло много времени, изменилась ситуация в стране и мире, в обществе назрел запрос на перемены. Наша с вами задача – поддержать Президента, поддержать те коррективы, которые будут сформулированы, на пользу нашей огромной страны», - отметил Шимков.

Так главный врач Сузунского района Владимир Утенков предложил закрепить принцип трудоустройства специалистов после получения ими высшего образования. Такую необходимость он объяснил кадровым голодом в медицинской сфере, особенно на селе. Председатель районного Совета ветеранов Пётр Горченков особо отметил взаимосвязь размера зарплаты и прожиточного митнимума, а также пенсионного обеспечения работающих россиян.

В свою очередь депутат Совета депутатов района Иван Соколов рассказал, каким он видит муниципальное управление в системе государственной власти. Глава Бобровки Сергей Фарафонов предложил обязать согласно основному закону страны всех граждан России участвовать в выборах.

Напомним, что предлагаемые поправки в конституцию РФ будут вынесены на всенародное голосование. Ранее СМИ сообщали, что оно может состояться

Ранее член рабочей группа по изменениям в Конституции РФ, депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил закрепить в основном законе страны норму о недопущении вмешательства во внутренние дела России извне, а также тему защиты общечеловеческих ценностей.

