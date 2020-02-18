Невмешательство во внутренние дела РФ предложили закрепить в Конституции

«Учитывая, что в статье 79 указано, что Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничение прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя РФ. Можно было бы продолжить таким образом, что в России принимаются необходимые меры для поддержания и укрепления мира и безопасности, для обеспечения мирного сосуществования народов и государств, для защиты общечеловеческих ценностей и недопущения вмешательства во внутренние дела», - отметил Ярослав Нилов.

23 января 2020 года Государственная дума РФ единогласно приняла в первом чтении законопроект, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, о поправке к Конституции. В числе изменений: расширение полномочий парламента, КС РФ, запрет для чиновников и должностных лиц на иностранное гражданство или вид на жительство в других странах, ограничение числа президентских сроков и ряд других. Закон о поправке в Конституцию будет решен на общероссийском голосовании.

Ранее стало известно, что Совете по правам человека при президенте приостановили работу над оценкой рисков предложенных Владимиром Путиным поправок в Конституцию. Об этом НСН сообщила руководитель рабочей группы СПЧ по конституционному реформированию, глава региональной общественной организации «Независимый экспертно-правовой совет» Мара Полякова.

«Приостановилась ситуация. Внутри группы большинство выступало за поддержку конкретного документа, но мы еще не пришли к окончательному выводу. Пока не удалось согласовать документ», - пояснила она.

