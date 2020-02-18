Российским министрам хотят запретить иметь счета в зарубежных банках
Премьер-министру РФ, а также членам правительства могут запретить иметь счета в зарубежных банках. Такую поправку предложили внести в Конституцию, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению основного закона Павел Крашенинников, передает РИА Новости.
Министрам, главе правительства, его заместителям, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти также хотят запретить хранить в банках за пределами РФ любые ценности.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко одобрила предложение ввести в России статус пожизненных сенаторов. По её мнению, такую норму необходимо закрепить в Конституции РФ. Матвиенко добавила, что эта идея обсуждается с 2014 года.
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