Российским министрам хотят запретить иметь счета в зарубежных банках

Министрам, главе правительства, его заместителям, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти также хотят запретить хранить в банках за пределами РФ любые ценности.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко одобрила предложение ввести в России статус пожизненных сенаторов. По её мнению, такую норму необходимо закрепить в Конституции РФ. Матвиенко добавила, что эта идея обсуждается с 2014 года.



