Российским министрам хотят запретить иметь счета в зарубежных банках

18 февраля 202011:46

Премьер-министру РФ, а также членам правительства могут запретить иметь счета в зарубежных банках. Такую поправку предложили внести в Конституцию, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению основного закона Павел Крашенинников, передает РИА Новости.

Милонов хочет закрепить в Конституции запрет на аборты

Министрам, главе правительства, его заместителям, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти также хотят запретить хранить в банках за пределами РФ любые ценности.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко одобрила предложение ввести в России статус пожизненных сенаторов. По её мнению, такую норму необходимо закрепить в Конституции РФ. Матвиенко добавила, что эта идея обсуждается с 2014 года.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Конституция РфВкладыМинистрыПремьер-министр