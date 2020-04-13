Председатель Заксобрания Новосибирской области пожелал Новосибирску звания «Город трудовой доблести»
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив заявил, что надеется, что Новосибирску будет присвоено звание «Город трудовой доблести» после того, как будет решена проблема с эпидемией коронавируса.
«Как только Президентом страны был внесен проект закона о присвоении статуса «Город трудовой доблести», Новосибирск откликнулся одним из первых. Мы с большим удовольствием окунулись в архивные дела – в историю нашего города, нашей области. Такие факты, как треть арсенала снарядов – 125 миллионов штук - это вклад в Победу нашего Новосибирска. Семнадцать-двадцать истребителей в сутки – завод имени Чкалова. Либо наши радиостанции, которые весь фронт знал под маркой завода «Электросигнал». Тридцать один завод оборонной промышленности работал в годы войны здесь в Новосибирске. Жители Новосибирска внесли значительный вклад в приближение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом трудовой героизм и самоотверженность», – заявил он.
Кроме того, подчеркнул Андрей Шимкив, за присвоение Новосибирску этого звания выступили большие и малые предприятия, пенсионеры, ветеранские организации области, а также политсовет партии «Единая Россия». Кроме того, главой региона было подписано соответствующее ходатайство на имя президента РФ.
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